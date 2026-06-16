Vremea în următoarele 4 săptămâni. ANM, prognoza meteo actualizată până pe 13 iulie

ANM a emis prognoza meteo pentru intervalul 15.06.2026 - 13.07.2026. Sursa Foto: Pexels

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, dar și prognoza specială pentru Capitală.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza mateo actualizată pentru următoarele patru săptămâni.

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Vremea în săptămâna 15 - 22 iunie

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 22-29 iunie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 29 iunie - 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Vremea în săptămâna 6 - 13 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoză specială pentru Capitală, 16-18 iunie

Totodată, ANM a emis și pronoza meteo specială pentru Capitală, intervalul 16-18 iunie.

Pentru intervalul 16 iunie, ora 09:00 - 17 iunie, ora 09:00, ANM anunță că în București valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura

minimă va fi de 14...16 grade.

În intervalul 17 iunie, ora 09:00 - 18 iuie, ora 09:00, valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.