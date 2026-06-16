Victor Ponta a spus ce a discutat cu Adrian Veștea: „Suntem o țară de nebuni”

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Victor Ponta, deputat care face parte din grupul parlamentar Uniți pentru România, a făcut mai multe declarații, la ieșirea de la discuțiile cu Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan.

Victor Ponta (deputat din grupul parlamentar Uniți pentru România), a declarat, la ieșirea de la discuțiile cu premierul desemnat Adrian Veștea, la care a participat și liderul PSD Marian Neacșu, că este „în relații foarte bune cu eșalonul 2 și eșalonul 3 din PSD; cu eșalonul 1 sunt prieten, dar mă mai dau afară când le zic eu ce greșesc”.

În continuare, Victor Ponta a spus ce a discutat cu Adrian Veștea, subliniind că îl știe de când era primar la Râșnov și că i se pare un om serios.

Ce l-au întrebat membrii Uniți pentru România pe Adrian Veștea

„Eu pe domnul Veștea îl cunosc de când era primar la Râșnov, l-am sprijinit și la Râșnov, după aceea la Brașov, toate celelalte... Mi se pare un om serios, priceput în administrația locală. Îi va fi greu în Parlament, pentru că n-a fost parlamentar și situația este foarte, foarte complicată.

Membrii Grupului Uniți pentru România l-au întrebat pe premier niște lucruri foarte concrete. Nu am discutat nimic, despre absolut nicio funcție. Eu vă zic adevărul. Grupul acesta - Uniți pentru România, din care fac și eu parte, nu ne suim într-o mașină și ne bulucim la Lac 1 pentru a cere vreo funcție, chiar sunt oameni serioși. A venit premierul aici, a discutat lucruri serioase. Dacă trece guvernul va fi foarte bine”, a spus Ponta.

Ponta îi vede pe miniștrii USR ca pe o catastrofă mondială

„Eu îi văd pe miniștrii USR ca pe o catastrofă mondială, care au făcut și fac rău României și azi. Faptul că nu se regăsesc (n.red. în Guvernul Veștea) a fost pentru mine o bilă albă! Nu ne-a zis cine vor fi miniștrii, eu l-am întrebat pe premierul desemnat, cum, de altfel, l-am întrebat și pe domnul Tomac, dacă a stabilit cine va fi ministrul de Finanțe, dintr-un singur motiv.

Când mi-am primit mandatul să formez guvernul am început cu ministrul de Finanțe Florin Georgescu. Fără el intram în faliment. Nu mai ține lumea minte, dar și în 2012 era rău de tot, cu FMI-ul pe cap. De asta i-am întrebat, pe domnul Veștea și pe domnul Tomac, dacă au stabilit ministrul de Finanțe. Mi-a zis că l-a dorit pe domnul Nazare. Este un om foarte priceput”, a declarat Victor Ponta.

Ponta, despre intervenția lui Nicușor Dan în desemnarea premierului

Întrebat despre intervenția lui Nicușor Dan, care a propus un premier fără acordul partidului din care face parte, Victor Ponta a spus:

„Știți că și domnul Băsescu a vrut să facă chestia asta. Mi-a zis că o să îl pună pe domnul Dragnea, nu pe mine. Și, până la urmă, m-a pus pe mine și a fost bine și domnului Băsescu, dar nu asta e problema. Președintele a fost votat, am candidat împotriva lui. E constituțional să aleagă pe cine dorește domnia sa, din moment ce partidele nu au propus. De exemplu, Grupul Uniți pentru România, când a fost la Cotroceni, m-a propus pe mine, dar înțeleg că PSD nu a propus premier, PNL nu. Și, atunci, președintele trebuie să numească pe cineva, a făcut foarte bine că a numit pe cineva, e deja a doua propunere. Să vă amintiți că, deși par foarte bătrăn, am fost premier acum 11 ani. De atunci, domnul Veștea cred că este al 12-lea premier. Suntem o țară de nebuni, trebuia să dăm faliment demult”.

„A fost premierul desemnat la grup, 12 deputati si 3 senatori, 15 oameni, dar sa fim realisti, daca nu voteaza UDMR, cu cele 15 voturi nu trece sau cade Guvernul Veştea, premierul are problema sa isi gaseasca majoritate. A fost vot sa nu intre si sa nu voteze, nu poti lua 31 voturi din alta parte”, a spus ulterior Victor Ponta, într-o intervenție telefonică la România TV.

Întrebat despre refacerea Coaliţiei, Ponta a spus: „Cred ca ceva mai rau nu există, după ce un an sau certat, bătut, s-au înjurat, au dat jos guvernul, să o ții tot cu fosta coaliție, USR-PNL – PSD, mi se pare bătaie de joc, cine susține ne ia de proști. E treba premierului să discute cu ei, dar, încă o dată, cu refacerea coaliției care de un an își dă în cap și inflația a urcat la 11% și mergem spre faliment, mi se pare o jignire la adresa României, vii cu această minciuna și prostie știind că nu a funcționat”, a mai spus Ponta.

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