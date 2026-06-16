Cele două scenarii de guvernare propuse de UDMR

Președintele Nicușor Dan dând mâna cu liderii UDMR. Sursa foto: Agerpres

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, marți, că există două scenarii de guvernare în acest moment: fie refacerea coaliției de guvernare, fie formarea unui guvern minoritar fără PSD, dar susținut în Parlament de social-democrați.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, marți, după ședința partidului privind susținerea sau nu a premierului desemnat Adrian Veștea, că există două scenarii de guvernare: refacerea coaliției dinaintea căderii Guvernului Bolojan sau formarea unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, susținut de PSD în Parlament, dar fără ca social-democrații să facă parte din Executiv.

UDMR a decis, tot astăzi, că nu va participa într-un eventual Guvern Veștea.

Csoma Botond: Ilie Bolojan nu mai poate ajunge premier

„Trebuie să avem un guvern, nu putem merge cu un guvern interimar, cu atribuții foarte puține, până în septembrie. Noi nu dăm indicații PNL, dar credem cu tărie că Ilie Bolojan nu mai poate ajunge premierul acestei țări și trebuie să vedem ce soluții alternative ar putea exista. Am făcut analiza lipsei dialogului și am constatat că aceasta există din ambele părți. Cred că ar trebui restabilit dialogul. Nu ne-am uitat la trecut, am luat această decizie cu gândul la viitor.

Așteptăm o flexibilizare a pozițiilor, dar este evident că domnul Bolojan nu mai poate fi premier. Și atunci această flexibilizare ar însemna ca și PNL-ul să devină, pe această latură, un pic mai flexibil. Și atunci, dacă putem avea un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, și eventual sprijinit și de PSD, sau refacem vechea coaliție. Dar credem că numai prin dialog putem ajunge la aceste soluții. Când s-a creat această situație, cred că principala problemă a fost o lipsă de dialog din partea actorilor politici care au luat decizia de a ajunge în această situație”, a declarat, marți, liderul UDMR, Csoma Botond.

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