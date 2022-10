Vezi rutele pe care Wizz Air are acum mai multe curse

Wizz Air a primit luni trei noi aeronave care vor sprijini zborurile operate din Bucureşti, cu frecvenţe crescute pe 20 de rute existente, această extindere asigurând anual 1,2 milioane de locuri suplimentare pentru pasagerii români, informează compania, printr-un comunicat citat de Agerpres.



Toate cele trei aeronave au început să opereze zboruri din Bucureşti în data de 3 octombrie şi, pentru a marca acest reper important, prima aeronavă a fost întâmpinată pe aeroport după ce a aterizat din Valencia, Spania.



"După extinderea semnificativă anunţată în septembrie, Wizz Air şi-a consolidat poziţia drept cel mai mare operator din România, cu 36 de aeronave, dar şi de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, unde are 15 aeronave. Numărul aeronavelor de pe aeroportul din Bucureşti va ajunge la 17 până la sfârşitul acestui an. În plus, aeronavele suplimentare vor sprijini introducerea a trei rute noi de la Bucureşti către Atena, Praga şi Larnaca, din decembrie 2022. În total, Wizz Air operează acum 67 de rute cu tarif redus către 20 de ţări din Europa şi Orientul Mijlociu de pe Aeroportul Otopeni, investind continuu în dezvoltarea reţelei", se spune în comunicat.

Tarife de la 40 de euro pentru clienții Blue Air



Pasagerii Blue Air pot rezerva zboruri Wizz Air pe rute selectate, la tarife de la 39,99 euro, folosind codul rezervării Blue Air. Rezervările se pot efectua prin intermediul website-ului pentru tarife speciale al Wizz Air - https://wizzair.com/en-gb#/rescue.



"Rămânem angajaţii pieţei din România şi, cu aceste trei noi aeronave livrate astăzi pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, suntem încântaţi să introducem 1.200.000 de locuri suplimentare pe an pentru pasagerii români. Iar frecvenţele crescute pe mai mult de 20 de rute vor sprijini, astfel, operaţiunile Wizz Air şi ne vor ajuta să ne îndeplinim datoria de a asigura o experienţă de călătorie sigură şi plăcută, chiar şi în aceste vremuri încă dificile pentru industrie. Oferind acum 67 de rute din Bucureşti şi aproape 200 de rute din România, Wizz Air se impune ferm ca lider de piaţă, asigurând destinaţii diverse şi populare pasagerilor săi", a declarat Evelin Jeckel, Acting Network Officer la Wizz Air.



Rutele Wizz Air care vor înregistra creşteri ale frecvenţelor, din Bucureşti, sunt: Bucureşti - Londra Luton, Bucureşti - Tel Aviv, Bucureşti - Roma Fiumicino, Bucureşti - Milano Bergamo, Bucureşti - Paris Beauvais, Bucureşti - Copenhaga, Bucureşti - Barcelona, Bucureşti - Bruxelles-Charleroi, Bucureşti - Valencia, Bucureşti - Madrid, Bucureşti - Stockholm Skavsta,

Bucureşti - Eindhoven, Bucureşti - Napoli, Bucureşti - Bologna, Bucureşti - Sevilla, Bucureşti - Birmingham, Bucureşti - Dortmund, Bucureşti - Lyon, Bucureşti - Catania, Bucureşti - Memmingen, Bucureşti - Malmo, Bucureşti - Lisabona, Bucureşti - Sandefjord, Bucureşti - Alicante, Bucureşti - Hamburg, Bucureşti - Nisa, Bucureşti - Zaragoza şi Bucureşti - Malaga.



Wizz Air, compania aeriană ultra-low-cost cu cea mai rapidă creştere şi cea mai sustenabilă din Europa, operează o flotă de 166 de aeronave Airbus A320 şi A321. O echipă de profesionişti în aviaţie asigură servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 27,1 milioane de pasageri în anul financiar 2022, care s-a încheiat pe 31 martie 2022.



Compania este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News