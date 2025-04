Val de reacții după ce Crin Antonescu a explicat ”declarația” către Securitate. Revoltă chiar din CNSAS. ”Băieți, știți ceva? Ați reușit să-l mai creșteți. Bravo, continuați”

Adeverința publicată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), conform căreia Crin Antonescu a dat o declarație la Securitate despre un coleg, a generat un val de reacții. Crin Antonescu însuși a ieșit cu declarații lămuritoare.

Istoricul Marius Oprea: Refuzasem "onoarea" de a intra în PCR

Istoricul Marius Oprea a venit cu un mesaj postat pe pagina sa de Facebook în care spune că a fost coleg de facultate cu Crin Antonescu și relatează despre cum era politicianul la acea vreme.

"Crin, din facultate, Crin în fața Securității. Crin Antonescu mi-a fost coleg de facultate, mai mare. Și un prieten discret. N-am vorbit prea mult. Nu era foarte sociabil, ieșea din camera sa însoțit de prietenul său nedespărțit Abe și mergeam câteodată la cantină împreună la 3, când se termina masa de prânz: bucătăresele ne simpatizau și ne umpleau farfuriile cu mâncarea rămasă, că nici ei și nici eu nu aveam cartelă.

Ne mai lega ceva, deși eram studenți buni, cu note mari, refuzasem "onoarea" de a intra în PCR. În ultimul an de facultate, când el s-a mutat în gazdă într-o mansardă, de fapt mai degrabă un pod din București, a făcut două lucruri pentru mine: mi-a "lăsat" în grijă camera lui de cămin și m-a invitat, deși eram un "boboc", în cercul lui restrâns de prieteni, la cununia civilă și la petrecerea de după, din acel pod, amenajat cu mare gust. Dealtfel, camera lui de cămin avea o particularitate: era pictată (de Abe). Pe fereastră, chiar cu figura unui Crist. Din acest motiv, în cei doi ani cât am stat în cameră, am devenit și eu discret ca el, neinvitând decât prieteni apropiați înăuntru. Camera a supraviețuit așa până în octombrie 1987, când după o percheziție a Securității am fost mutat de acolo.

"Ca și el, am dat declarații la Securitate"

Ca și el, am dat declarații la Securitate. Ca și lui, declarațiile date, ulterior chiar într-o anchetă penală la care am fost supus, au fost răstălmăcite de "prietenii" mei băsiști ca fiind "turnătorii". E ce făcea și Vadim cu Coposu, m-am simțit mândru. Așa trebuie să fie și Crin. Știm amândoi cum e să dai declarații la Securitate și să reziști presiunilor unui securist, știind că te paște arestarea, dacă-l minți și te prinde. Încă ceva: în 2014, când el a fost înlăturat prin trădare de la conducerea PNL și a fost adus în locul lui Iohannis, eu mi-am dat demisia din partid, spunând că "neamțul" vă duce partidul și țara în gard.

Am avut dreptate. Și vă asigur că am și când spun că Crin nu a "colaborat" cu Securitatea. A avut curajul să-i reziste. Să o sfideze. Nu s-a lăsat intimidat. Nu s-a speriat. A rămas egal cu sine și cu partea bună din oameni. Întotdeauna, deși viața nu l-a cruțat deloc. Mâ bucur că amândoi ne putem privi în oglinda trecutului fără tresărire. Dacă "adevărurile din trecut ne definesc viitorul", cum zice doamna Lasconi, cerând să fie "deconspirat" Crin, atunci sunt deja sigur că viitorul României e asigurat cu el. Deși sunt prieten bun și cu Nicușor, iar până azi îmi plăcea și doamna Lasconi, tot azi m-am hotărât: votez cu Crin", a scris istoricul pe pagina sa de Facebook.

Narcisa Iorga: Ați reușit să-l mai creșteți pe Crin Antonescu cu câteva puncte. Bravo, continuați

Jurnalista și fosta membră CNA, Narcisa Iorga, spune că prin lansarea acestor speculații despre Crin Antonescu, "sistemul" a încercat să îl prezinte drept "turnător" pe candidatul la alegerile prezidențiale.

"După ce Ponta și-a rupt gatul în propria infatuare, iar Nicușor mai are un pic și se prăvălește pe scări, ce s-a gândit sistemul?! Ia să-l facem noi pe Crin turnător. Bine, mă, inteligenților! Asta mergea pentru aia care nu-l cunosc pe Antonescu din 92 încoace și mușca momelile voastre. Politician de calibru, da, puteți să mă înjurați cât vreți, Crin Antonescu a ieșit în conferință de presa. Nu s-a ascuns șobolănește, nu a acuzat pe nimeni de nimic, a venit pur și simplu în fata presei și s-a pus la dispoziție pentru oricâte întrebări. Așa se face!

Când a venit, era roșu ca un rac. Se vedea că e precipitat, dar a fost foarte ferm și direct, așa încât a demontat rapid speculațiile. În timp ce Crin Antonescu era în conferință de presa, la Antena 3 a intervenit prietenul sau din Canada, despre care US voia să lase impresia că a fost denunțat de Crin. Ce să vezi?! Omul a spus că e o calomnie să spui despre Crin că a colaborat cu Securitatea. Băieți, știți ceva? Ați reușit să-l mai creșteți pe Crin Antonescu cu câteva puncte. Bravo, continuați!", a scris Narcisa Iorga pe pagina ei de Facebook.

Explicație din CNSAS

Mihai Demetriade, consilier superior în CNSAS, vine să confirme că... nimic nu e întâmplător în ”dezvăluirea” despre Crin Antonescu.

”Cineva din Colegiul CNSAS, interesat politic, a manipulat cu bună intenție presa, pe fondul previzibil al necunoașterii legii, a practicii judiciare și arhivelor represive. Să ne lămurim cu începutul, că o să auziți masele de guriști care o să-și dea cu părerea în completă necunoștință de cauză: Crin Antonescu nu „a dat nici o declarație la Securitate”, cum se afirmă – profund manipulator (...). Crin Antonescu a fost convocat (atenție!!! a fost convocat!), așa cum oricine putea să fie convocat înainte de 1989, la sediul unui Inspectorat al Ministerului de Interne sau la sediul vreunei autorități.

Convocările nu menționau nici motivul, nici că ea se face la sediul Securității. Te duceai, că era obligatoriu să te duci, atunci când erai convocat de o autoritate a statului. Nu s-a dus acolo din propria voință, cum se sugerează, volatil și ambiguu (...). Nu s-a dus să „toarne”, ca să fiu mai clar. Odată ajuns acolo, aflai (sau nu!!) că discutai cu un securist, nu totdeauna acești oameni își declinau apartenența. De cele mai multe ori nu o făceau.

Antonescu a fost chemat, alături de alte persoane (!), pentru clarificări în cazul unui prieten care încercase să fugă din țară. Omul (Crin Antonescu), în declarația lui, atenție, nu spune nimic negativ sau incriminant despre prietenul lui. Nimic. Și 2. Semnează, cum era și normal, ca orice om convocat, cu numele lui real.

A doua minciună din material, furnizată de cineva din Colegiul CNSAS, este că instituția (CNSAS) ar fi restricționat accesul la nota de constatare. Este fals, o minciună scandaloasă. CNSAS n-a restricționat nimic. Notele de constatare au caracter secret de serviciu. Nu sunt publice, conform legii.

Ele ajung să fie publice doar atunci când adeverințele emise pe numele titularilor acestor note sunt contestate în instanță. Ajungând în instanță, notele de constatare devin consultabile. Așa că nu CNSAS a restricționat accesul la nota respectivă, ci legea nu o permite, în acest stadiu. Mai mult decât atât: se prezumă și se sugerează că în spatele „restricționării” rezidă un interes ocult: au încercat ăia de la CNSAS să-l spele pe Antonescu. Nu. N-a încercat nimeni nimic. CNSAS a respectat doar legea.

Declarația aia a lui Antonescu din 1988 nu doar că este benignă, neutră și nu-l implică deloc pe prietenul lui, dar îi este și favorabilă, protectoare” notează Mihai Demetriade, care punctează că sursele din CNSAS care au furnizat subiectul ”au sabotat integritatea etică și legală a CNSAS, care, pe site-ul propriu comunică corect contextul legal. Scandalos. Josnic”.

Crin Antonescu a acoperit subiectul Nicușor Dan?

Întâmplarea face că, înainte de a ieși acest subiect în presă, Sorin Roșca Stănescu dădea informația că Nicușor Dan a fost informator al Securității.

”Nicușor Dan, actualul candidat prezidențial, a fost recrutat ca informator, adică turnător al Securității, iar în 1988 făcea pur și simplu parte din ceea ce numim poliția politică. După ce a participat cu succes la un ciclu de instruire, s-a calificat pentru a-și turna colegii, blocându-le unora dintre ei posibilitatea de a merge în străinătate și de a concura la olimpiadele de matematică” a notat SRS, în această dimineață, pe ActiveNews. El a atașat și un document justificativ, adăugând că ”Nicușor Dan fusese recrutat de Securitate într-o deplasare anterioară, tot în cadrul unei olimpiade, desfășurate în Cuba. Cu acea ocazie, ofițerul de Securitate i-a apreciat aptitudinile, precum și modul fără ezitare în care a acceptat să devină colaborator, chiar cu entuziasm, așa cum se specifică, el fiind „prelucrat conspirativ”.”.

