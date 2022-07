Vacanță în Singapore, orașul stat în care guma de mestecat te poate băga la închisoare. 5 greșeli pe care le fac turiștii

Singapore, orașul-stat plin de viață de aproape șase milioane de oameni, are o suprafață de numai 278 728,6 km². Este una dintre cele mai dens populate țări din lume, a doua cea mai bogată țară din lume și unul dintre cele mai scumpe orașe în care să locuiești.



Și, datorită proximității și accesibilității față de alte țări din regiune, Singapore este, de asemenea, un centru turistic important: a găzduit peste 19 milioane de vizitatori în 2019.

5 greșeli pe care le fac majoritatea turiștilor care merg în Singapore

Marina Barrage, o femeie care locuiește în Singapore, a spus pentru Insider că, de-a lungul anilor, a observat că turiștii care merg acolo fac 5 greșeli.



"M-am născut în Filipine, dar m-am mutat în Singapore acum mai bine de 20 de ani. Acum numesc micuța națiune-insulară acasă și am găzduit prieteni și numeroase familii din străinătate de-a lungul anilor. Am observat că mulți dintre ei au făcut aceleași câteva greșeli în timp ce călătoreau în orașul-stat. Iată cinci dintre cele mai frecvente greșeli pe care le-am văzut la turiști:

1. Aleg să mănânce doar la tarabele vânzătorilor ambulanți de renume din centrul orașului

Singapore are una dintre cele mai vibrante scene culinare din lume, așa că nu lipsesc alimentele delicioase și accesibile de la tarabele ambulante, dar mulți turiști le vizitează doar pe cele din centrul orașului, cum ar fi Lau Pa Sat sau Chinatown Complex pentru a încerca faimosul orez cu pui al lui Hawker Chan.



Tarabele ambulante situate în centrele rezidențiale oferă o experiență mult diferită și mai autentică a culturii vânzătorilor ambulanți din Singapore. Unul dintre preferatele mele este Centrul Changi Hawker din partea de est a țării, care vinde totul, de la supă copioasă de oaie până la o varietate de nasi lemak, un fel de mâncare din orez malaez.

Cafenelele și magazinele mamak, care vând mâncare indiană, sunt, de asemenea, alternative excelente la vânzătorii populari din oraș. Multe dintre aceste tarabe se află chiar pe marginea drumului, ceea ce le face locul perfect pentru a lua ceva când explorezi periferia orașului Singapore.

2. Nu se aventurează dincolo de repere populare precum Marina Bay Sands și Sentosa

În timp ce reperele emblematice din Singapore vă vor ajuta să aveți fotografii perfecte pe Instagram, există mult mai multe de explorat în oraș.



Dacă vă place să petreceți timp la plajă, East Coast Park, Changi Beach și Punggol Beach din coasta de est a orașului-stat sunt alternative excelente la Sentosa. În timp ce Singapore este cunoscut pentru centrul său aglomerat și plin de viață, coastele arată o latură mai relaxată a țării.

3. Cazarea la hostel

Am stat la mai multe hosteluri din Singapore și nu sunt ieftine. Prețurile variază de la 44 de dolari Singapore, sau 30 USD, la peste 100 USD pentru o noapte.



Experiențele mele la hostelurile din Singapore au fost un pachet mixt. În general, am descoperit că hotelurile de buget, care costă doar puțin mai mult decât hostelul, sunt cele mai bune locuri de cazare cu un raport calitate-preț din oraș. Sunt curate, accesibile și situate în cartiere din toată țara. La începutul acestui an, am stat într-o cameră spațioasă la Hotel 81 din cartierul roșu din Singapore. La 75 USD pe noapte, a costat doar 10 USD mai mult decât o capsulă cu pat supraetajat în cel mai bine cotat hostel din țară și a fost o experiență mult mai relaxantă.



4. Nu fac o excursie de o zi în Johor Bahru din Malaezia sau Insulele Riau din Indonezia

Singapore este foarte aproape de Malaezia și Indonezia și este ușor să ajungeți acolo, chiar și cu un buget redus. Johor Bahru din Malaezia se află la doar 30 de minute cu mașina de centrul orașului Singapore (dacă nu există trafic la graniță), iar un autobuz peste graniță costă doar 4 SG$.



Batam și Bintan din Indonezia sunt la doar 40 de minute de mers cu barca. Costă aproximativ 70 USD pentru un bilet cu feribotul dus-întors din Singapore către una dintre insulele Riau din Indonezia.

5. Nu-ți dai seama cât de în serios își ia Singapore regulile

Porecla Singapore este „The Fine City”, ceea ce înseamnă că regulile sunt strict aplicate în orașul-stat. Lucrurile care sunt comune în alte țări - cum ar fi guma de mestecat și graffiti - sunt interzise în țară. Încălcarea acestor legi poate duce la o amendă sau chiar la închisoare.



Alte reguli, cum ar fi fumatul în zonele desemnate și purtarea măștilor în interior, sunt de asemenea respectate cu strictețe, așa că asigurați-vă că vă familiarizați cu unele dintre regulile orașului-stat înainte de a-l vizita."

