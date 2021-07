Șoferul care a UCIS un pieton în Brăila a fost REȚINUT

„În cursul zilei de astăzi, 12 iulie, față de șoferul în vârstă de 19 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și respectiv ucidere din culpă, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei, care supraveghează activitatea de urmărire penală în cauză”, a transmis IPJ Brăila.



„Tânărul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila”, a mai precizat instituția.

Știrea inițială

Un șofer beat din județul Brăila a pierdut controlul volanului și a lovit cu mașina un tânar aflat pe trotuar, transmite Mediafax. Victima a murit la spital.

Potrivit IPJ Brăila, accidentul a avut loc luni, în localitatea Batogu. Polițiștii au stabilit că, un tânăr în vârstă de 19 de ani, în timp ce conducea un autoturism prin localitate, a părăsit șoseaua și a lovit un o persoană, în vârstă de 27 de ani. Pietonul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, unde a decedat. Polițiștii au aflat că șoferul era beat.

„Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând faptul că avea în aerul expirat o îmbibație alcoolică de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei”, au anunțat reprezentanții IPJ.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și ucidere din culpă.

Accident pe DN1 în weekend

O femeie a murit și trei persoane au fost rănite, printre care și un copil de 3 ani, în urma unui accident produs duminică pe DN1. Traficul în zonă este îngreunat.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că pe DN1 Ploiești-Brașov, pe sensul către București, la kilometrul 79, în apropierea localității Băicoi, județul Prahova, a avut loc un accident rutier. Au fost implicate două mașini, anunță polițiștii.