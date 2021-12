Un bărbat și-a atacat cu un cuțit fiica și soția, la Alba. Avea ordin de restricție

Bărbatul în vârstă de 44 de ani a mers, joi seară, înarmat cu un cuțit, la casa unde locuiesc soția și fiica sa, deși avea ordin de restricție. Individul le-a atacat pe cele două, în vârstă de 34, respectiv 16 ani, provocându-le tăieturi.

Fiica adolescentă și soția bărbatului s-ar fi luptat cu el pentru a-și salva viața. Potrivit polițiștilor, și bărbatul de 44 de ani are răni provocate tot cu un obiect ascuțit.

Toți trei au ajuns la spital.

Cercetarea se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei de omor, conform alba24.ro.

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Bihor, a fost ucis cu lovituri de cuţit de către un coleg de muncă, după o ceartă între cei doi pornită de la faptul că victima ar fi avut de recuperat de la agresor suma de 60 de lei.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, crima a avut loc în noaptea de marţi spre miercuri, într-o locuinţă în care erau cazaţi cei doi colegi de muncă.

'Pe fondul unui conflict spontan cu victima, declanşat de o datorie de 60 de lei pe care avea să i-o achite acesteia, la un moment dat, întrucât era agresat verbal şi fizic de către victimă, inculpatul a luat un cuţit, cu care a înjunghiat-o de trei ori, provocându-i plăgi înţepate/tăiate ce au declanşat hemoragii interne produse prin lezarea de organe intraabdominale (stomac, pancreas) şi structuri vasculare (artera aorta), determinând direct şi necondiţionat decesul victimei', se arată într-un comunicat transmis, joi, de către procurori, potrivit Agerpres.

Agresorul s-a predat singur poliţiştilor, fiind reţinut de aceştia, care au deschis cercetările pentru omor.

