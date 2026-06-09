UE pregătește al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: Zeci de bănci și platforme cripto sunt vizate

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UE pregătește al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar viza băncile și rețelele cripto.

Uniunea Europeană urmează să propună al 21-lea pachet de sancţiuni contra Rusiei, vizând băncile ţării şi reţelele cripto, pentru a creşte şansele unei crize bancare şi apetitul Moscovei de a negocia un acord de pace, au declarat pentru Reuters surse diplomatice din UE, potrivit Agerpres.

Demersul ar urma să includă până la 90 de bănci, cel mai mare număr într-un singur pachet de sancţiuni, iar numărul total al băncilor supuse sancţiunilor va depăşi 100, reprezentând peste 50% dintre creditorii conectaţi la nivel internaţional ai Rusiei.

Băncile vor suporta povara deplină a sancţiunilor UE, inclusiv îngheţarea activelor, interdicţii de călătorie şi tranzacţionare.

Pe lângă instituţiile supuse sancţiunilor de Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE), Comisia Europeană va propune interzicerea tranzacţionării cu 35 de bănci şi o serie de platforme cripto care ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale, inclusiv în ţări terţe, susţin sursele.

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Sancţiunile UE sunt temporare şi atent direcţionate

În aprilie, cele 27 de state membre ale UE au validat pachetul de asistenţă financiară de 90 de miliarde de euro oferit Kievului şi al 20-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, după ce Ungaria a renunţat la veto-ul său, a anunţat preşedinţia cipriotă a Consiliului UE.

Al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei include interzicerea tranzacţiilor cu 20 de bănci ruse şi a tranzacţiilor cu criptomoneda RUBx, interzicerea accesului în porturile din Uniunea Europeană pentru noi nave din aşa-numita "flotă din umbră" folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiunile occidentale şi sancţiuni asupra a 120 de persoane şi entităţi.

Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică în prezent unui număr de peste 2.600 de persoane şi entităţi.

Sancţiunile UE sunt temporare şi atent direcţionate, concepute astfel încât să fie proporţionale, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic şi că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac paşi semnificativi în direcţia acestora.

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