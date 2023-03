Sorana Cîrstea a învins-o pe Arina Sabalenka şi s-a calificat în semifinale la Miami Open (WTA) / Video

Sorana Cîrstea (32 ani, 74 WTA) a obţinut o victorie spectaculoasă, cea mai importantă a carierei, după o oră şi 25 de minute. Pentru româncă este a doua semifinală pe care o atinge la un turneu WTA 1.000, după ce în urmă cu zece ani (2013) ajungea în finala turneului de la Toronto.

Sfertfinalistă la Indian Wells, Cîrstea s-a impus în faţa campioanei de la Australian Open în două seturi, pe care le-a controlat în cea mai mare parte a timpului. Românca a început cu break, dar a fost egalată, 4-4, pentru ca imediat să câştige din nou contra serviciului, iar apoi să se impună cu 6-4 în primul set. Cîrstea a început cu break şi setul secund, a avut 2-0, dar apoi a pierdut trei ghemuri consecutive. La 3-3, Sorana a reuşit un nou break şi a fructificat acest avantaj, câştigând setul cu 6-4.

Fiecare jucătoare a totalizat 7 aşi, Cîrstea a făcut două duble greşeli, iar Sabalenka 6. Acesta a fost primul duel dintre cele două, Sabalenka venind după 20 de victorii în 22 de partide în 2023.

La Miami Open, Cîrstea nu a pierdut niciun set până acum, eliminându-le pe rând pe Fernanda Contreras Gomez (Mexic), Caroline Garcia (Franţa, numărul patru mondial), Karolina Muchova (Cehia), Marketa Vondrousova (Cehia) şi Arina Sabalenka (Belarus, numărul doi mondial). Cîrstea şi-a asigurat un cec de 352.635 de dolari şi 390 de puncte WTA, iar în penultimul act o va înfrunta pe învingătoarea dintre cehoaica Petra Kvitova şi rusoaica Ekaterina Alexandrova.

