Succes pentru Emma Răducanu! Ana Bogdan, învinsă

Emma Răducanu (23 WTA) s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului de tenis Transylvania Open, de la Cluj Napoca, învingând-o în optimile de finală pe Ana Bogdan. Favorita numărul 3 s-a impus în două seturi, cu 6-3, 6-4, după o oră și 31 de minute.

În primul set, Emma Răducanu a făcut break-ul devreme, după care nu a cedat nici un set pe propriul serviciu, câștigând cu 6-3. Actul al doilea l-a început la fel de bine, cu break, dar a fost egalată de Ana Bogdan la 2-2. În game-ul 7, sportiva română a cedat din nou serviciul și nu a mai reușit să revină în meci, notează Mediafax, ultimul game fiind câștigat la zero de britanică.

În sferturile de finală, Emma Răducanu o va întâlni pe ucraineana Marta Kostyuk (55 WTA).

Emma Răducanu va fi recompensată cu 60 de puncte WTA.

Emma Răducanu a vorbit în limba română

Recent, Emma Răducanu a răspuns întrebărilor presei într-o limbă română suprinzător de corectă.

„Aș vrea să încerc în română și, dacă nu mai pot, schimb” – așa a început Emma Răducanu răspunsurile. Ea a continuat apoi cu o cursivitate remarcabilă: „A fost un meci foarte dificil, ea a fost foarte tare, dar cred că nu am jucat atât de bine, dar am câștigat și sunt foarte bucuroasă acum. Vreau să mulțumesc foarte mult, turneul e foarte bine organizat și îmi place foarte mult în Romania, îmi place foarte mult aici. A fost foarte bine, dar dificil azi, ea are experiență, iar eu am doar 18 ani. Nu am jucat bine, dar am reușit să revin și am câștigat. Ea a servit bine dar am reușit să returnez.”

Răspunzând din nou la întrebarea referitoare la mâncarea ei preferată, Emma Răducanua a spus: „Ciorbă de perișoare, dar acum am mâncat numai ciorbă de legume. Mai aștept un pic și o să mănânc sarmale. Îmi plac și mămăliga și papanașii”

„Am memorii foarte frumoase din țară și mulțumesc mult pentru suportul primit aici. Acum îmi este puțin rușine să vorbesc în română, dar, dacă mai stau puțin aici, o să învăț mai bine să vorbesc”, a mai spus sportiva.

„Sunt tristă că nu sunt spectatori, dar la antrenamente au participat spectatori și m-am simțit primită cu multă căldură”, a mai declarat în final Emma Răducanu, care o va întâlni în turul doi pe românca Ana Bogdan.