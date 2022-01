Simona Halep, mesaj pentru Darren Cahill după victoria de la Melbourne

"Este o plăcere să am un nou discurs aici, pe această arenă superbă. Acum câțiva ani, n-am fost învingătoare, dar m-am simțit bine. Mă bucur că am revenit aici și am jucat în fața voastră, vă mulțumesc pentru sprijin, m-ați ajutat să câștig meciuri aici.

Veronika, felicitări pentru această săptămână, știu că nu ai jucat cel mai bun tenis al tău în finală, dar a fost un meci bun și îți urez succes la Australian Open, e mai important.

Echipei mele, vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături. Știu că nu e ușor să lucrați cu mine, dar vă mulțumesc și haideți să câștigăm în continuare, pentru că ador acest sentiment.

L-am văzut pe Darren la acest meci, l-am văzut pe ecran, aș vrea să-i mulțumesc că a venit să mă urmărească. Nu mai este antrenorul meu, dar este precum familia mea. Este mereu o plăcere să vin în Australia și simt că sunt parte din Australia. Vă mulțumesc din nou.

Îi mulțumesc și directorului turneului, știu că sunt momente dificile, dar ne simțim în siguranță aici. Este minunat să putem juca aici și să ne pregătim pentru Australian Open. Ne vedem peste două săptămâni", a spus Simona Halep, la festivitatea de premiere, conform Digisport.

Pentru câștigarea turneului Melbourne Summer Set 1, Simona Halep va primi 31.000 de dolari și 280 de puncte în clasamentul WTA.

Halep s-a retras de la WTA Sydney

Unul dintre antrenorii Simonei Halep, Daniel Dobre, a anunțat, sâmbătă, decizia retragerii numărului 20 WTA înainte de cealaltă finală, transmite Mediafax. „Principalul obiectiv al acestor turnee dinainte de Australian Open este să aduni meciuri. A jucat cinci meciuri acum. Simona nu a jucat des în săptămâna dinainte de Grand Slam. Pe undeva, este o decizie înţeleaptă. Se va antrena în continuare aici, la Melbourne”, a declarat, sâmbătă, la Digi Sport, Daniel Dobre. Astfel, se înțelege că Halep s-a retras pentru a nu risca o accidentare înainte de Australian Open, turneu ce începe în 17 ianuarie.

Locul lăsat vacant de Simona Halep în turneul de la Sydney a fost ocupat de o altă româncă, Jaqueline Cristian.

