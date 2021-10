Simona Halep - Jaqueline Cristian, REZULTAT la Transylvania Open. Halep e bucuroasă și o așteaptă pe Emma Răducanu

După ce învins-o pe Gabriela Ruse și a îndurat apoi problemele fizice din meciul cu Gracheva, Simona Halep se pregătește pentru confruntarea cu Jaqueline Cristian, una dintre marile surprize ale turneului. Meciul are loc vineri, începând cu ora 18.00.

UPDATE 1: Simona Halep a câștigat în două seturi: 6-1, 6-1!

Simona Halep nu a arătat nici un moment de slăbiciune.

UPDATE 2: La interviul de la finalul meciului, Simona Halep a declarat:

„Am dat tot ce am putut azi și sunt foarte bucuroasă că am putut câștiga și ajunge în semifinale la Cluj. ESTE o bucurie să joc semifinala aici, unde presiunea terenului propriu e mai mare, dar e și mai motivatoare. Am făcut tot ce am putut, mi-am tratat spatele ieri și în această dimineață, mă simt mai bine și mă bucur că am putut câștiga. Azi a fost mult mai bine, am încercat să uit de asta și să mă bucur. Sunt foarte mândră de performanța mea. M-am simțit mult mai bine, dar sunt obișnuită cu aceste dureri, dar azi am uitat de ele, pentru că am învățat să le administrez. Jaqueline e o jucătoare tânără și puternică și are un viitor frumos înainte”, a spus sportiva din Constanța.

Simona Halep o va întâlni în senmifinală pe câștigătoarea meciului dintre Emma Răducanu și Marta Kostyuk.

Halep - Cristian set 1

1 - 0

2 - 0

3 - 0

3 - 1

4 - 1

5 - 1

6 - 1

Halep - Cristian set 2

0 - 1

1 - 1

2 - 1

3 - 1

4 - 1

5 - 1

6 - 1

Simona Halep explică ce a pățit la spate

Jucătoarea de tenis Simona Halep a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în meciul câștigat, joi, împotriva rusoaicei Varvara Graceva.

Simona Halep a explicat, joi, într-o declarație de presă, cu ce probleme s-a confruntat în meciul câștigat împotriva rusoaicei Varvara Graceva (81 WTA), cu 6-4, 6-2.

„Consider că am făcut un joc bun în primul set, până s-a întâmplat mișcarea aceea ciudată și m-am blocat la spate. După aceea, am vrut doar să lovesc mingea, să termin punctele repede. Și m-a ajutat și ea. A greșit câteva mingi și s-a legat cumva ca să câștig meciul”, a spus Simona Halep.

„Dacă mă durea și mai tare și chiar nu mai puteam să mă mișc, m-aș fi oprit. Durerile acestea le-am mai avut. Sunt blocaje la coloana lombară și pur și simplu îți taie respirația și nu prea poți să faci anumite mișcări. Am făcut tot ce am putut, atât cât mi-a permis durerea și am reușit să câștig”, a mai spus fostul lider mondial.

De asemenea, Simona Halep a recunoscut că a avut un moment când a fost aproape să abandoneze: „Dar da, m-am gândit la un moment dat să mă opresc, ca să nu agravez. Am făcut tratament, dar mai am acum o repriză de tratament. Sper până mâine să fiu bine. Poate nu total, că este prea din scurt, dar sper să fiu aptă să joc.”

„Mi-am promis de foarte mult timp să nu mai cedez, să nu mai renunț și asta încerc să fac de fiecare dată când intru pe teren.”, a explicat Simona Halep.

„Cum am mai spus, nu mă interesează rezultatul absolut deloc, vreau doar să am câteva meciuri. Iar eu am luptat astăzi pentru că sunt acasă și îmi place să joc aici”, a conchis Simona Halep.