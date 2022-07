Simona Halep, înainte de US Open. Patrick Mouratoglou: Nu am stabilit un obiectiv precis. Nu lucrăm așa!

Simona Halep începe astfel pregătirea pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului, însă antrenorul său nu i-a stabilit niciun obiectiv.

„Nu am stabilit un obiectiv precis pentru US Open. Nu lucrăm așa. Noi avem un scop în ceea ce privește abordarea, modului în care joacă. Dacă îndeplinește asta, lucruri bune se vor întâmpla și în meciuri. Nu strig în gura mare că e deja un succes. Avem multe de îmbunătățit. Direcția spre care ne îndreptăm e promițătoare. Sunt foarte mulțumit cu ceea ce facem”, a declarat Patrick Mouratoglou pentru Tennis Majors.

Organizatorii turneului de Grand Slam de la US Open au anunțat lista jucătoarelor acceptate direct pe tabloul principal, iar România este reprezentată de cinci sportive. Simona Halep (16 WTA), Sorana Cîrstea (33 WTA), Irina Begu (46 WTA), Jaqueline Cristian (62 WTA) și Gabriela Ruse (69 WTA) sunt româncele care vor evolua direct pe tabloul principal la US Open 2022, turneu de Grand Slam programat în perioada 29 august – 11 septembrie.

Citește și...

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News