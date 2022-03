Simona Halep a prefaţat meciul cu Sorana Cîrstea: O mare provocare, dar e doar un alt meci

"Va fi o mare provocare pentru mine, dar este doar un alt meci. Sunt obișnuită să joc cu româncele. Desigur, va fi un meci greu pentru că este o jucătoare grozavă. Aștept cu nerăbdare ziua liberă și după mă voi gândi la partida următoare", a spus Simona Halep, conform Eurosport.

Meciul din optimile Indian Wells dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea este programat marți, 15 martie, ora partidei urmând a fi anunțată ulterior.

Halep, declaraţii după meciul cu Cori Gauff

"Este grozav să fiu din nou aici, e o atmosferă extraordinară ori de câte ori joc şi vreau să le mulţumesc tuturor că au venit. E întotdeauna o plăcere că mă susţin când joc aici. Sunt fericită că pot vorbi cu voi în această seară. Nu e uşor să găseşti ritmul pe vânt. Dintr-o parte trebuie să joci un tenis, de pe partea cealaltă trebuie să joci un tenis diferit. A fost greu să ajustez, dar ştiam că pot juca un tenis bun pe vânt, când eram copil jucam bine împotriva adversarelor care lovesc puternic.

Azi, a fost aceeaşi situaţie, e important să te ajustezi întotdeauna şi să încerci să câştigi, fără să conteze cum joci, e important să câştigi. Am fost calmă pe teren, nu am vorbit prea mult, lucrez la asta, am am simţit atmosfera în care am avut plăcerea să joc aici. Vă mulţumesc încă o dată şi să ne vedem în turul următor", a declarat Simona Halep, conform Digisport.

La rândul ei, Cori Gauff, care a fost învinsă de româncă exact în ziua în care a împlinit 18 ani, a vorbit despre meci și despre adversara ei. Americanca de pe locul 17 WTA a declarat că Simona Halep a demonstrat că este într-o formă foarte bună, reușind să o împiedice să facă tot ceea ce ar fi vrut pe teren."Simona a jucat bine. Eu am crezut că am multe șanse, câteva puncte de break pe ici, pe colo. În general, cred că a fost un meci bun. Ea este la un nivel foarte bun și am simțit-o pe pielea mea. Cred că am luat deciziile corecte în meci, doar că nu le-am pus și în practică", a explicat Gauff, citată de USA Today.

