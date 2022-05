Rezervare de vacanță prin Booking? Iată ce ai de făcut dacă proprietarul nu te mai primește pe motiv de overbooking sau îți cere să anulezi. Atenție, NU anula!

Motivele invocate au fost multiple, dar, de cele mai multe ori, proprietarii de unități de cazare turistice au invocat overbooking-ul. Desigur, nu spun că au cazat peste rezervările deja făcute prin platforma Booking (către care au de plătit comision din valoarea rezervărilor), ci au diferite argumente, precum că turiștii deja cazați și-au prelungit vacanța.

Dacă ai făcut rezervarea prin Booking.com, află că poți fi ”salvat”.

Un internaut a dezvăluit ce mesaj a primit în dimineața zilei de 22 aprilie, când se îndrepta spre Istanbul, din partea hotelului în care urma să stea. Pe scurt, proprietarul i-a scris că ”din cauza unor anulări de zboruri, oaspeții noștri sunt încă prezenți și nu pot face check-out, deci suntem nevoiți să vă anulăm rezervarea gratis. Dacă vei contacta Booking și vei cere ”anulare gratuită”, nu vom percepe nicio plată. Mulțumim pentru înțelegere. Nu te putem ajuta pentru că hotelul nostru este full. Cu dragoste și respect!”. Chiar dacă turistul i-a scris că se află deja pe drum și că nu mai poate anula în acel moment, cu atât mai mult cu cât în ziua următoare avea achiziționată o excursie, hotelul i-a răspuns că ”din păcate, nu te punem ajuta nici dacă vei ajunge aici, nicio plată nu a fost primită de la tine, schimbă data și vom aproba gratis”, continuând: ”Cel mai bun sfat pentru tine este să anulezi gratis, nicio plată nu te va afecta, hotelul este plin și nu avem nicio cameră, trebuie să-ți schimbi planurile, îmi pare rău.”

În fața acestei situații, turistul român a ajuns să-și anuleze rezervarea, deoarece s-a gândit că va ajunge să doarmă în mașină după un drum destul de lung. ”Deoarece nu am găsit repede o cazare decât departe, am pierdut și excursia.” a mărturisit el.

Ce se putea face în acest caz?

Să nu anuleze rezervarea, în primul rând. Conform politicii, Booking te va ajuta punându-ți la dispoziție o unitate de cazare comparabilă sau peste condițiile deja achiziționate, iar diferența de preț va fi plătită de către proprietarul care a refuzat să te primească sau ți-a transmis să-ți anulezi vacanța.

De asemenea, dacă ajungi la acel hotel și nu ești primit, acesta este obligat să-ți asigure și transportul până la unitatea de cazare ce-ți va fi oferită ca alternativă.

Pentru a beneficia de această protecție, trebuie doar să suni la Booking dacă nu te înțelegi cu proprietarul. ”Discuția trebuia purtata cu Booking, nu cu hotelul. Rezervarea dvs. a fost făcută pe site-ul lor și atunci sunt 100% răspunzători de neseriozitatea sau overbooking-ul partenerilor.” scrie un internaut. ”Conform contractului dintre Booking și hotel, în cazul în care hotelul nu poate să ofere cazarea rezervata, HOTELUL ESTE OBLIGAT sa-i ofere turistului o altă cazare la aceleași standarde, iar dacă aceasta este mai scumpă, hotelul vinovat trebuie să suporte diferența. Deci trebuia contactat Booking și semnalat cazul.” arată un alt comentariu.

Iată și experiențe cu final fericit, din grupul ”Vacanțe la prețuri reduse”:

- Am pățit același lucru la o călătorie în Cipru. Ne-am prezentat totuși la hotel și, de față cu proprietarul, am sunat la Booking. Aceștia ne-au spus să încercăm să ne găsim alt hotel, să-i anunțăm cu ce preț ne-am cazat, iar hotelului inițial îi vor bloca accesul la Booking timp de câteva luni, ba mai mult îi vor opri diferența de preț pe care o vom achita noi. Subit, proprietarul, personal, ne-a găsit cazare într-un alt hotel vecin care, de fapt, îi aparținea tot lui. Ne-a făcut chiar și o reducere considerabilă, deși condițiile erau superioare față de primul hotel.

- Experienta mea pe scurt... Am rezervat prin booking, am călătorit peste 2000 km și am aflat că există o prelungire din partea celor care deja sunt cazați (overbooking), calm mi-am comandat un taxi în fața hotelului (hotel de 3 stele) și i-am spus taximetristului să mă ducă la cel mai apropiat hotel. Am ajuns în fața unui hotel de 4 stele, am intrat și mi-am luat o cameră, bineînțeles ca am păstrat toate bonurile. Am făcut un duș și am sunat la Booking, foarte liniștitoare conversația, aflând ca o să îmi primesc înapoi toți banii cheltuiți.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News