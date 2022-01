Revolta lui Stefanos Tsitsipas după cazul lui Novak Djokovic: Îi face pe ceilalți să pară idioți

„Cei mai mulți jucători au fost vaccinați și au respectat protocoalele pentru a veni să joace în Australia. Dar se pare că aceste reguli nu sunt respectate de toată lumea. Această minoritate își urmează propriile reguli și face ca cei mai mulți dintre ceilalți jucători să pară idioți, într-un fel. El (n.r. Novak Djokovic) își stabilește propriile reguli. Dintre jucători, nimeni nu și-ar fi imaginat că poate veni fără să fie vaccinat sau fără să respecte protocolul în vigoare", a declarat Stefanos Tsitsipas, înainte ca autoritățile australiene să ia decizia anulării vizei sportivului.

Amintim că ministrul Imigrației, Alex Hawke, a anulat, vineri, viza lui Djokovic.

Premierul Australiei, Scott Morrison, s-a pronunțat cu privire la decizia de anulare a vizei lui Novak Djokovic, susținându-l pe ministrul Imigrației.

„Am luat notă de decizia ministrului în legătură cu viza domnului Novak Djokovic”, a spus Scott Morrison, citat de The Guardian.

„Înțeleg că, în urma unei analize atente, ministrul a luat măsura de a anula viza deținută de domnul Djokovic din motive de sănătate și de ordine publică, pe baza faptului că a fost în interesul public să facă acest lucru. Această pandemie a fost incredibil de dificilă pentru fiecare australian, dar am rămas uniți și am salvat vieți. Împreună, am obținut una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate, cele mai puternice economii și cele mai ridicate rate de vaccinare din lume.

Australienii au făcut multe sacrificii în timpul acestei pandemii și se așteaptă, pe bună dreptate, ca rezultatul acestor sacrificii să fie protejat. Aceasta este ceea ce face ministrul prin această acțiune de astăzi. Politicile noastre puternice de protecție a frontierelor au menținut australienii în siguranță, atât înainte de COVID, cât și acum, în timpul pandemiei”, a spus acesta, adăugând ulterior: „Din cauza procedurilor legale în curs de desfășurare, nu voi face niciun alt comentariu!”

