Răducanu, în premieră favorită. Halep, Cîrstea și Begu, prezente la Linz

Ediția 2021 a turneului feminin WTA 250 de la Linz revine în acest an, între 6 și 12 noiembrie, cu un tablou principal bine garnisit cu nume importante din tenisul feminin, avându-le în frunte pe Simona Halep și Emma Răducanu, ambele beneficiare ale câte unui wild card.

Ultimul eveniment important al anului, din circuitul WTA, înainte de Turneul Campioanelor, de la Guadalajara, Mexic, Upper Austria Ladies Linz este un turneu indoor, pe hard, care ar trebui să avantajeze jucătoarele cărora le place să joace un tenis foarte agresiv, împreună cu cele care posedă un serviciu bun.

Turneul de la Linz este un eveniment din categoria WTA 250, cu premii în valoare de 235.238 de dolari, care se află la cea de a 31-a ediție

Ediția din 2020, desfășurată în timpul pandemiei, a fost una foarte puternică, adjudecată de Aryna Sabalenka, după ce a învins-o în finală pe Elise Mertens.

Evenimentul are loc de obicei în octombrie, dar din cauza BNP Paribas Open, de la Indian Wells, a fost amânat pentru luna noiembrie.

Participă Simona Halep (22 WTA), Sorana Cîrstea (38 WTA) și Irina Begu (60 WTA)

Pentru prima dată în carieră, Emma Răducanu (actualmente 21 WTA) va fi favorita principală a unui turneu din circuitul profesionist.

Pentru Emma Răducanu va fi o nouă premieră a carierei, accederea pentru prima dată în top 20 WTA, după acest ultim turneu al anului. De altfel, o eventuală câștigare a competiției ar putea să o ducă până pe locul 14 în clasament, ceea ce ar echivala cu un salt de 331 de locuri, raportat la poziția 345 ocupată la începutul anului 2021, notează Mediafax.

Amintim că Simona Halep a fost învinsă de Anett Kontaveit în finala Openului Transilvaniei, scor 6-2, 6-3. „A fost clar un meci foarte greu, Anett a jucat foarte bine şi a câştigat pe merit. Eu am încercat să lungesc cât mai mult meciul, dar nu am reuşit. Chiar dacă am primit un trofeu mai mic, este totuşi un trofeu şi mă simt fericită. Tenisul pe care l-am arătat chiar îmi dă încredere că, dacă voi munci, voi fi la un nivel şi mai ridicat", spunea Simona Halep.