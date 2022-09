Primul muzeu steampunk din Europa s-a deschis la Cluj

Futurist, dar retro în același timp, Steampunk este un gen cu adevărat unic deoarece îmbină estetica și tehnologia secolului al XIX-lea cu elemente de science fiction. Lucrările literare și audiovizuale care au la bază acest concept au loc într-o realitate alternativă în care progresul tehnologic se bazează nu pe electricitate, ci pe motorul cu abur, scrie cluj24.ro. Aburul este un element central al steampunk-ului. Tehnologia prezentată în acest univers este în general la fel de avansată ca și cea din lumea noastră modernă, dar folosește aburul ca sursă de energie în loc de electricitate, gaz sau petrol. Drept urmare, tehnologia steampunk capătă un aspect retro care amintește de epoca revoluției industriale.

„Scopul nostru este să creștem interesul pentru acest subgen fantastic al science-fiction. Ne-am dori să oferim experiențe de neuitat și motivaționale pentru generațiile următoare, să convingem oamenii să iasă din zona lor de comfort, să viseze și să creeze. Gândindu-ne pe termen lung, în câțiva ani, ne-am dori să organizăm un mic festival steampunk cu procesiune, întâmpinând artiști și fani ai acestei culturi în Transilvania”, spune Istvándi Botond, directorul muzeului.

Muzeul se întinde pe două etaje, iar odată ce pășești în spatele cortinei, intri într-o cu totul altă lume decât cea obișnuită. O lume în care vechiul și noul se întrepătrund, în care vezi pistoale, săbii, creaturi ciudate, aparaturi și mai ciudate. Poți intra în laboratorul alchimistului în căutarea elixirului vieții, iar apoi te poți îndrepta spre camera de tortură, dacă ai curaj. La etajul al doilea te așteaptă încăperi secrete, creaturi desprinse din lumi de basm și o mașină a timpului. De asemenea, dacă ești norocos, poți să-l vezi pe Professor Sylvester, lucrând la următoarea lui invenție, deoarece în cadrul muzeului, exponatele se schimbă o dată la câteva luni.

„O parte din decor va fi permanentă, totuși am dori să cumpărăm/închiriem obiecte de la artiști din întreaga lume. Ideea este să schimbăm majoritatea conținutului la fiecare 3-4 luni. Suntem pregătiți să cumpărăm creații, dar am dori în principal să le închiriem. Astfel, putem sprijini artiștii și arăta lucrările lor vizitatorilor noștri. Am observat că există o mulțime de oameni care creează obiecte fantastice și le țin acasă, arătându-le prietenilor locali și postându-le pe rețelele de socializare. Credem cu adevărat că aceste lucrări de artă trebuie văzute de oameni din apropiere. Toate obiectele pe care le avem în galeria noastră pot fi vândute, dacă proprietarul este de acord să facă acest lucru”, a adăugat Istvándi Botond. Muzeul se află pe strada Ștefan Octavian Iosif nr. 4, din Cluj-Napoca și este deschis zilnic între orele 12:00 și 21:00. În nopțile cu lună plină, însă, programul se prelungește până la ora 01:00.

