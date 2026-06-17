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Președintele Coreei de Sud îi cere lui Trump ajutorul pentru pace cu Coreea de Nord

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 17 Iun 2026
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Președintele Coreei de Sud îi cere lui Trump ajutorul pentru pace cu Coreea de Nord
Donald Trump (dreapta), președintele SUA, alături de Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, în 2019. Sursa Foto: Captura Foto The Guardian YouTube

Președintele Coreei de Sud i-a cerut lui Donald Trump să intervină și să ajute la realizarea păcii cu Coreea de Nord, invocând rolul său în soluționarea altor conflicte internaționale.

Preşedintele sud-coreean, Lee Jae Myung, i-a cerut omologului său american, Donald Trump, să îl ajute să facă pace cu Coreea de Nord "aşa cum a rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu", a anunţat miercuri biroul său, potrivit AFP.

Donald Trump l-a întrebat pe omologul său sud-coreean despre evoluţia relaţiilor intercoreene în timpul unei întâlniri la summitul G7 de la Evian, din Franţa, a precizat biroul prezidenţial din Seul într-un comunicat.

În cursul convorbirii, Lee "i-a cerut (lui Trump) să preia iniţiativa pentru a ajunge la o rezolvare paşnică a problemei nord-coreene, aşa cum a rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu", se adaugă în comunicat.

La scurt timp după anunţarea unei înţelegeri cu Iranul, Trump a postat pe reţelele de socializare  o fotografie cu el și Kim Jong Un

Potrivit biroului prezidenţial sud-coreean, Donald Trump, la rândul său, "şi-a exprimat angajamentul de a lucra în favoarea unei reglementări a problemei nord-coreene".

La scurt timp după anunţarea unei înţelegeri cu Iranul, preşedintele SUA a postat pe reţelele de socializare o fotografie neînsoţită de vreo legendă care îl arată alături de liderul nord-coreean Kim Jong Un, în 2018.

Totuşi, "din perspectiva Coreei de Nord, nu există practic niciun motiv de întâlnire cu Statele Unite", a declarat pentru AFP Yang Moo-jin, fost preşedinte al Universităţii de studii nord-coreene din Seul.

Lee Jae Myung încearcă să îmbunătăţească relaţiile cu Coreea de Nord, care au scăzut la cote minime sub predecesorul său, Yoon Suk Yeol, însă Phenianul a desemnat Coreea de Sud drept "cel mai ostil" duşman al său şi a avertizat că va răspunde "fără milă" oricărei aparente provocări.

Coreea de Nord s-a declarat în repetate rânduri "stat nuclear ireversibil" după eşecul summitului din 2019 dintre Kim Jong Un şi Donald Trump, din cauza dezacordurilor privind denuclearizarea ţării şi ridicarea sancţiunilor. Ulterior, Kim a primit un sprijin crucial din partea Moscovei, după ce a trimis mii de soldaţi pentru a sprijini forţele ruse împotriva Ucrainei, aminteşte AFP.

Preşedintele chinez Xi Jinping, care a fost primit cu fast în Coreea de Nord la începutul lunii iunie, şi-a exprimat de asemenea dorinţa de a duce relaţiile cu Phenianul la "noi culmi", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trump și președintele Coreei de Sud au discutat rezultatele summitului SUA-China
 

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