PPC Energie oferă 50 de abonamente la Festival VIBE 2026 și experiențe de raliu, într-un simulator de curse

PPC Energie oferă 50 de abonamente la Festival VIBE 2026

Între 2 și 5 iulie 2026, Târgu Mureș găzduiește una dintre cele mai așteptate ediții ale Festivalului VIBE, iar PPC Energie asigură bilete câștigate pe loc la eveniment, în magazinul său, și oferă experiențe de raliu în cadrul festivalului.

Fanii evenimentului pot câștiga pe loc 50 de abonamente pentru toate zilele evenimentului. Doritorii se pot înscrie în competiție în magazinul PPC Energie din Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 255, în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, între orele 09:00-17:00, și trebuie să identifice corect patru perechi de imagini în maximum 1 minut. Mai multe detalii despre regulament sunt disponibile pe pagina PPC dedicată evenimentului: https://www.ppcenergy.ro/media/myenergynotes/evenimente/festival-vibe-2026-la-targu-mures-ppc-partener-de-experienta/.

În cadrul Festivalului VIBE 2026, zona de Energy Lounge PPC găzduiește și un simulator de curse de mașini electrice. Vineri, 3 iulie, și sâmbătă, 4 iulie, între orele 17:00 și 21:00, participanții pot urca în cockpit și pot parcurge o cursă care reproduce experiența completă a unui monopost electric: accelerație, viraje, viteză și adrenalină în timp real. Fiecare timp înregistrat intră automat în clasamentul general al acestor zile. Toți participanții pleacă acasă cu un premiu instant, însă pentru primii trei piloți din clasament miza este alta: câte un abonament VIP la VIBE Festival 2027.

PPC este alături de comunitatea din Târgu Mureș pentru a doua oară în acest an, după evenimentul Taste of Transylvania. Prezența companiei la VIBE Festival pornește de la același principiu: #EnergiePentruOrice. Patru zile de muzică la Târgu Mureș, o scenă deschisă orașului și un parteneriat care dă energie întregii comunități.

Programul complet al artiștilor este disponibil pe www.vibefestival.ro.

PPC Energie are și un call-center în limba maghiară, precum și o versiune în maghiară a site-ului companiei www.ppcenergy.ro/hu. Call-center-ul este disponibil la numărul de telefon 021.9977, apelabil din România și din străinătate, de luni până vineri, între orele 8:00 și 20:00, cu excepția sărbătorilor legale. Apelanții trebuie să aleagă tasta nr. 2 și un consultant PPC Energie le va răspunde în limba maghiară la întrebările despre facturi, solduri sau contracte, activarea facturii electronice sau oricare alte servicii oferite de companie.

PPC Energie este furnizorul integrat de energie electrică și gaze naturale care se ocupă de nevoile a aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara. Printr-o rețea de circa 80 de magazine moderne, compania pune la dispoziția oamenilor produse și servicii gândite pentru confort, eficiență și siguranță.