Ponta, dezvăluiri din culise despre decizia UDMR: ”O știam. Eu l-am anunțat pe Veștea / Am câștigat un pariu”

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Victor Ponta a declarat, la DC News, că decizia UDMR de a nu susține guvernul Veștea a fost cunoscută înainte de anunțul oficial și că acest lucru a schimbat calculele politice din Parlament.

Victor Ponta a relatat, într-un interviu la DC News, alături de Răzvan Dumitrescu și Bogdan Chirieac, momentul în care l-a informat pe premierul Veștea despre faptul că UDMR nu va susține guvernul, chiar înainte de anunțul oficial al formațiunii. El a declarat că decizia UDMR era deja cunoscută din surse politice și că aceasta a confirmat un pariu pe care l-a câștigat, fiind convins că UDMR nu își va schimba poziția.

Victor Ponta l-a avertizat pe Veștea că UDMR nu va susține guvernul

Victor Ponta: În momentul în care UDMR a anunțat, marți, în timp ce premierul Veștea era la noi, la grupul parlamentar Uniți pentru România, a fost foarte bună întâlnirea, dar noi suntem doar 15, eu i-am dat vestea, pe care o știam de la un prieten de la UDMR. I-am spus să nu mai stea cu noi aici, i-am spus că are o problemă cu UDMR! A sunat și a aflat. În momentul în care UDMR a anunțat că nu votează guvernul și am câștigat un pariu cu prietenul Cristache, care a zis că UDMR se va răzgândi. Eu am zis că nu se vor răzgândi!

Răzvan Dumitrescu: Credeam că ați câștigat un pariu cu Rareș Bogdan, cum am făcut eu, și nu mi l-a dat nici până azi, de la ultimele alegeri. Însă, ce s-a întâmplat cu UDMR? Dan Andronic zice așa: ”O sursă din politică îmi spunea cum Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, suna acum 2 seri la Budapesta, să îl convingă pe Peter Magyar să transmită UDMR să nu suțină guvernul Veștea”.

Victor Ponta: Nu știu acest lucru, am văzut și eu ce a scris Dan Andronic. Nu vreau să vorbesc despre ceea ce nu știu. Ceea ce știu, cu siguranță, este că nu contează Siegfried Mureșan. El este o săgeată, un purtător al unui mesaj, în niciun caz al României, nu a fost niciodată.

Răzvan Dumitrescu: Erau niște glume prin Parlamentul European, pe care le făceau nemții cu delegația română: Voi aveți un om în minus!

Victor Ponta: Da, așa este. Dacă este adevărat ce zice Dan Andronic, nu știu, nu vreau să spun, nici că e adevărat, nici că e fals, Siegfried a fost trimis de șefii lui cu un mesaj. Însă știu că, dacă președintele României punea mâna pe telefon și vorbea cu UDMR...., atenție, nu cunosc niciun președinte al României care să ceară UDMR-ului să fie la guvernare, cu miniștri, atenție, și UDMR să zică nu. Deci, este prima dată, în 36 de ani.

Bogdan Chirieac: Deci, e o forță externă sau internă...

Victor Ponta: Nu pot să speculez chestia asta...

Bogdan Chirieac: Nici eu nu sunt de acord cu speculațiile...

Victor Ponta: Dar este un eveniment care nu s-a mai întâmplat. (...) Cred că doar Kelemen Hunor poate lămuri, pentru că ei, în general, corect, au această așteptare, să fie în guvern.

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