Oana Pellea, întâmplare ciudată într-un taxi din București. "Te urci și faci un salt mortal în timp" - Video

Oana Pellea a avut parte de o întâmplare tulburătoare într-un taxi din București. Actrița a povestit pe contul ei de Facebook ceea ce s-a întâmplat, comparând experiența pe care a avut-o cu un "salt mortal în timp".

“O experiență… Halloween-ul meu…În taxi Bucureşti 2022 astă seara (marți – n.r.) 1 noiembrie… mă întorc de la spectacol... Te urci în taxi şi faci un salt mortal în timp… GROAZNIC!”, a scris Oana Pellea pe Facebook.

Totodată, actrița a publicat și un video realizat în interiorul taxi-ului pentru a arăta oamenilor la ce se referă. Șoferul taxi-ului asculta un discurs de-ale lui Nicolae Ceaușescu.

“Nu asculta un post... avea o înregistrare ÎN BUCLĂ! Era un taxi public. Merg foarte mult cu taxiul public, am avut până acum experiențe foarte bune, am prieteni printre taximetrişti unul chiar pe viaţă… mi-e ca un frate… Cristi. Respect orice meserie, acord respect fiecărei persoane, dar, vă recunosc, experiența aceasta nu a fost chiar plăcută. Sigur. Sunt oameni şi oameni. Poţi asculta orice doreşti într-un spaţiu privat, dar mă aflam într-un spaţiu destinat transportului public. L-am rugat politicos să dea mai încet… n-a făcut o… Am ajuns cu bine…”,a mai scris Oana Pellea.

Gara de Nord, pe placul taximetriștilor fără acte în regulă. Amenzi de 28.000 lei în doar două ore

În luna iulie poliţiştii locali au aplicat taximetriştilor din Capitală amenzi totale de peste 43.000 de lei, iar 28.000 de lei au reprezentat doar sancţiuni aplicate în decurs de două ore, la Gara de Nord.



"Controalele din ultimele şapte zile au avut loc la Piaţa Romană şi Gara de Nord şi au vizat depistarea şi sancţionarea şoferilor care încalcă prevederile Legii taximetriei şi ale Regulamentului privind serviciului public de transport local în regim de taxi", informa Poliţia Locală a Capitalei, pe Facebook.

Poliţiştii locali şi cei ai Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare Gara de Nord au verificat documentele aferente unui număr de 76 de taxiuri, 23 conducători auto fiind depistaţi cu nereguli.



"Pentru neeliberarea bonului fiscal la sfârşitul cursei, lipsa echipamentelor radio de emisie recepţie, cât şi neprezentarea documentelor justificative şoferii vinovaţi au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi totale de peste 43.000 de lei. Trei sferturi din acestea au fost aplicate, joi, la Gara de Nord, acolo unde, în decurs de două ore, poliţiştii locali au sancţionat 11 conducători auto ce ofereau servicii de taxi cu încălcarea legislaţiei. Nouă autorizaţii taxi au fost reţinute, ca măsuri complementare", precizează sursa citată. Poliţia Locală Bucureşti transmite că va continua acţiunile pentru verificarea legalităţii activităţii de transport public în regim de taxi.

În ultimul weekend al lunii mai, poliţiştii locali de la Serviciile Control Transporturi şi Circulaţie Rutieră şi agenţii Brigăzii Rutiere Bucureşti au aplicat amenzi de 26.500 de lei taximetriştilor din Centrul Istoric, pentru suprataxare, neeliberare de bon fiscal, lipsa staţiei radio, a informat Primăria Capitalei, citată de Agerpres. Vezi mai mult AICI.

