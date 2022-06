Nicușor Dan cere răbdare și înțelegere până în 2024 cetățenilor Capitalei

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a reiterat duminică, intenţia de a candida pentru un nou mandat şi a adăugat că bucureştenii ar trebui să aibă răbdare până în 2024, pentru a vedea materializate proiectele pe care le-a demarat cu actuala administraţie.



"Cred eu, bucureştenii să înţeleagă că există o perioadă de maturitate a proiectelor pe care noi le facem cu actuala administraţie şi că un mesaj de a avea răbdare până la finalul mandatului pentru a le vedea materializate. Bineînţeles că, dacă ne uităm la poza de moment şi mai ales la aşteptările pe care bucureştenii le-au avut şi mai ales cei care m-au susţinut, lucrurile pot să pară cumva... întârziate, ca să le spun aşa (...). Până în 2024 mai trebuie să facem multe din lucrurile de care am vorbit aici. Metroul de suprafaţă în zona de nord ar fi un lucru foarte important, pentru care o să ieşim foarte curând în achiziţie pentru peroane, după ce am făcut studiu de prefezabilitate, chiar de aici o să mă duc la o întâlnire la Guvern pe tema... pentru că avem o colaborare foarte bună cu Ministerul Transporturilor şi cu Consiliul Judeţean Ilfov pe subiectul ăsta. Deci sunt foarte multe lucruri pe care să le facem noi până în 2024 şi atunci evident că - cum să spun? - feedback-ul pe care ni-l vor da bucureştenii va fi foarte important în decizia fiecăruia dintre noi. Eu evident că-mi doresc să continui, pentru că administraţia publică e pe termen lung, (...) am terminat discuţiile în mai 2021 şi primul tramvai din cele 100 a venit în iulie 2022. Deci administraţia publică e pe termen lung, Bucureştiul este un oraş în care nu s-au făcut lucruri structurale ani de zile şi atunci e nevoie de o continuitate, da", a precizat Dan, la Prima TV, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan se laudă cu pergolele din Cișmigiu

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan a postat, sâmbăta trecută, pe rețelele de socializare, un mesaj video înregistrat în Parcul Cișmigiu, unde vorbește despre o lucrare de întreținere a parcului, realizată de ALPAB. Reacțiile internauților n-au fost pe placul edilului. Nicușor Dan se laudă în acel clip cu înlocuirea a 22 dintre cele 30 de pergole deteriorate din parcul monument istoric.

Pergolele sunt niște suporturi decorative din lemn care susțin plantele agățătoare.

Edilul scoate la înaintare faptul că a avut grijă de banii bucureștenilor, costul acestor pergole fiind „minim”- 50.000 de lei. Totodată, Nicușor Dan a anunțat în clipul de prezentare că plantele au fost curățate și puse la loc. „Am fost în Parcul Cişmigiu pentru a verifica lucrările privind refacerea celor 30 de pergole amplasate pe aleea paralelă cu b-dul Schitu Măgureanu, de la Cetate şi până la Liceul Lazăr. Reamintesc că, în anul 2022, în parcul Cişmigiu, ALPAB mai are planificate şi alte lucrări precum reparaţia Podului mare, a aleilor, reparaţia cuvei Lacului Mic şi înlocuirea locurilor de joacă.”, este descrierea postării care însoțește filmarea.

Bucureștenii l-au taxat dur pe Nicușor Dan pentru realizarea nesemnificativă, ținând cont de starea de degradare a parcurilor din București.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News