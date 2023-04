Mesajul lui Thury Ștefan pentru ziua în care va muri: M-a rugat să postez această filmare în momentul trecerii lui în eternitate / video

Ieri, 4 aprilie 2023, artistul Thury Ștefan a trecut la cele veșnice. De-a lungul timpului s-a remarcat în balet, acolo unde a fost unul dintre cei mai apreciați balerini ai României, a avut numeroase roluri în producții cinematografice, iar în ultimii ani s-a îndeletnicit cu metaloplastia, lucrările sale ajungând în galerii de artă din toată țara.

Cum în ultima parte a vieții artistul a locuit în Câmpulung, acesta avea relații extrem de bune cu numeroși artiști argeșeni. Unul dintre ei, Dragoș Zama, a postat un videoclip în care Ștefan Thury recită o poezie. Balerinul l-a rugat să posteze acest videoclip în ziua în care va muri.

„În urmă cu 3 ani, Thury m-a rugat la o cafea să-i fac o filmare pe care s-o postez în momentul trecerii lui în eternitate; Inițial am refuzat, dar maestrul a insistat. Am sperat ca această filmare s-o postez cât mai târziu. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească in pace!“, a scris Dragoș Zama.

Iată mesajul transmis de Ștefan Thury.

„În zadar mintea mea se frământă

Zadarnic mă bat în durere și chin

Tu, vitregă soartă, sau e un destin

Mi-a smuls bucuria și dragostea sfântă

Și în patul în care m-a dus nenorocul, astăzi

Resemnarea îmi fură ființa

Și încet din suflet îmi dispare căința

Căci astăzi, sau mâine, veni-va sorocul

Iar moartea, moartea cu haine veșnice nită

Mă va duce departe de lume

Pe o cruce de piatră va scrie, colo, un nume

Și alături va plânge măicuța iubită“, a fost mesajul transmis de Thury Ștefan în urmă cu trei ani.

