Italia admite că alegerile din România au fost manipulate de surse externe. Semnal de alarmă pentru George Simion

Această recunoaștere vine în contextul în care manipulările digitale devin tot mai frecvente în procesele electorale europene. Suspendarea alegerilor prezidențiale din România, programate inițial pentru decembrie 2024, a generat o undă de șoc în întreaga Europă. Situația a stârnit temeri că modelul de interferență externă, similar cu cel asociat lui Călin Georgescu, ar putea fi replicat și în alte țări europene.

În acest context, autoritățile italiene au decis să facă publică implicarea unor actori statali străini în procesul electoral din România, subliniind necesitatea unor măsuri de protecție mai stricte împotriva manipulărilor digitale în alegeri.

Această recunoaștere oficială din partea Italiei reprezintă o premieră și o lovitură semnificativă pentru George Simion și AUR.

Ambasadorul Italiei la Bucureşti, Alfredo Maria Durante, vorbeşte într-un interviu pentru TVR despre o manipulare profundă a procesului electoral. Partidul lor de la guvernare este prieten cu partidul AUR, condus de George Simion.

„Urmărim cu atenţie evenimentele din ultimele săptămâni, în urma anulării primului tur al alegerilor prezidenţiale. Am realizat cât de intensă şi profundă a fost manipularea din surse externe a informaţiei şi intervenţia externă deliberată in procesul democratic al alegerilor, procesul electoral din România. Riscul este foarte ridicat din cauza faptului că entităţile străine exploatează fisurile din societatea internă. Nu doar în România, dar am văzut în mod particular în România ce s-a întâmplat printr-o atentă analiză a direcţiei, sentimentului opiniei publice și cum sunt exploatate aceste puncte slabe”, a declarat ambasadorul Italiei în România, Alfredo Maria Durante.

