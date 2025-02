Iohannis, demisie. Telefon către Andrei Caramitru: „Să mai stau sau să plec din funcție?” Răspunsul său

Campania electorală de care a beneficiat Călin Georgescu a manipulat coordonat algoritmul TikTok, ceea ce a dus la creșterea artificială a popularității sale, arată un raport guvernamental francez. Documentul mai arată că mulți influenceri l-au promovat online pe Georgescu fără să știe.

Raportul realizat de Serviciul de Supraveghere și Protecție împotriva Ingerințelor Digitale Străine (VIGINUM) din Franța arată că popularitatea lui Călin Georgescu a crescut de trei ori în cele două săptămâni care au precedat primul tur al alegerilor, 10 - 24 noiembrie 2024.

Comisia de la Veneția, constituită din experți europeni în drept constituțional, a transmis recent că anularea unor alegeri într-o democrație trebuie să se facă pe bază de dovezi juridice, și nu pornind de la informații clasificate.

În acest context, Bogdan Chirieac l-a întrebat pe Andrei Caramitru ce ar face dacă l-ar suna Klaus Iohannis să-l întrebe: „Crezi că ar trebui să demisionez din funcția de președinte?”

„Există un stres foarte mare în societate, o dezamăgire și nervi împotriva politicienilor vechi. 90% dintre oameni nu sunt cu Rusia, nu vor să ieșim din UE, din NATO. Este clar că furia oamenilor se îndreaptă doar anumitor persoane. Într-o asemenea situație este indicat, aș zice eu, să asculți ce zic oamenii, să faci jumătate din ce îți cer românii. Într-o astfel de situație, poate ar fi un element de detensionare în societate o demisie bine gândită și bine poziționată poate cuplată cu dovezile care ies în paralel”, a zis Andrei Caramitru.

Analistul economic a zis că „dovezile vor crea emoție și poate detensionezi situația”.

Răspunsul integral poate fi găsit la minutul 20:

Ce spunea Iohannis despre demisia sa pe 3 februarie 2025:

„Cred că este o temă vehiculată din motive populiste și electoraliste, pentru că, nu-i așa, funcționăm după Constituție și, atunci când am fost ales, peste șase milioane de români mi-au dat votul pentru ca să fac lucrurile ca la carte, iar cartea este Constituția. Și în Constituție scrie foarte clar și îmi spune că trebuie să stau până predau mandatul președintelui nou ales. Cred că am lămurit cu asta toată discuția și, oricum, nu cred că despre asta trebuie să vorbim. Eu, oricum, peste puține luni, plec. Și ce am făcut este de domeniul trecutului. Mi le asum şi pe cele bune, şi pe cele rele. Dar acum trebuie să ne pregătim pentru noi alegeri. România trebuie să aleagă un președinte.

Şi românii trebuie să înţeleagă că asta este tema pe care trebuie să o discutăm. Nu văd sincer o utilitate în discuții prelungite despre dacă trebuia să stau sau nu trebuia să stau. Nu asta este tema. Candidaţii şi cei interesaţi de România să poftească în faţă şi să spună ce vor ei să facă pentru România, cum vor ei să ducă România mai departe şi la ce să se aştepte românii de la ei pentru următorii ani. Acestea sunt temele care, după părerea mea, sunt importante și ar fi foarte util să ne concentrăm pe acestea. Sigur, sunt și alte teme de mare actualitate - bugetul, trebuie să avem cât mai repede un buget pentru a avea un comportament predictibil.

Lumea vrea să știe ce se întâmplă, cum va funcționa economia și așa mai departe. Deci, cred că între timp cam toată lumea a înțeles care sunt aceste teme, indiferent dacă le-am repetat sau nu, și cu siguranță vor mai fi astfel de abordări, fiindcă suntem într-o campanie electorală și fiecare încearcă să se profileze cumva. Dar cred că cei care merg să voteze trebuie să-și articuleze așteptările și ele clar sunt legate de ce va fi de acum încolo, nu ce a fost până acuma”

