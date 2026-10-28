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DCNews Lifestyle Travel Instabilitatea politică și economică, cea mai mare problemă pentru turismul din Delta Dunării: „Românii au devenit grijulii cu timpul și finanțele”

Instabilitatea politică și economică, cea mai mare problemă pentru turismul din Delta Dunării: „Românii au devenit grijulii cu timpul și finanțele”

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
bani lei bancnote
Sursa foto: Agerpres / bani

Operatorii turistici din Delta Dunării au întâmpinat pribleme în acest an, dar nu din cauza războiului, ci din pricina instabilității politice și a problemelor economice cu care se confruntă românii.

Deși prețurile au crescut foarte mult în acest an, în special la carburanți, vizitatorii care au mers în Delta Dunării încă au putut beneficia de costuri de 2025. Instabilitatea politică și temerile economice ale oamenilor au determinat însă o întârziere a sezonului turistic și o reticență din partea românilor în a-și achiziționa pachete de vacanță cu mult timp înainte.

Corina Davidov, reprezentant al Pensiunii Perla din Sulina, a precizat pentru DC News că instabilitatea politică i-a determinat pe oameni să fie mult mai grijulii cu finanțele.

„Instabilitatea politică și economică a fost cea mai mare problemă pentru turism. Oamenii se tem și primul lucru la care renunță sunt vacanțele. Au crescut facturile peste tot și am menținut foarte greu prețurile în acest an. Nu le-am mărit, ceea ce nu cred că se va mai putea întâmpla anul viitor.

Anul acesta, diferența a fost la predictibilitate. Lumea nu mai rezervă cu mult timp înainte. În luna august am avut grad de ocupare de 100%, iar în iulie de 90%. În schimb sezonul turistic a demarat foarte timid. Lumea nu-și mai planifică! Instabilitatea din țară a creat această problemă, iar omul este foarte grijuliu cu timpul și finanțele lui”, a spus Corina Davidov, reprezentant Pensiunea Perla.

În acest context, reamintim că încă din primăvara acestui an, proprietarul unei pensiuni din Delta Dunării, Mihai Scarlat, trăgea un semnal de alarmă cu privire la situația dezastruoasă prin care trece turismul din cauza crizelor multiple cu care se confruntă România.

Foto: Unsplash

Foto: Unsplash

Care sunt prețurile în Delta Dunării

În ceea ce privește oferta turistică de la Pensiunea Perla, aceasta diferă în funcție de sezon, iar turiștii pot opta pentru demipensiune sau pensiune cimpletă.

„Maximul a fost 400 de lei pe noapte, în august, iar minimul 200-250 de lei. La aceste pachete s-a adăugat și pachetul cu demipensiune, cu mic dejun și cină, pensiune completă, iar dacă oaspeții și-au dorit, am colaborat cu partenerul nostru de mobilitate, Travel Delta Star, și au beneficiat de pachete cu transfer naval Tulcea - Sulina și retur ori excursii în Deltă. Probabil că de anul viitor vor exista creșteri de prețuri și în ceea ce privește transferul sau excursiile”, a precizat Corina Davidov.

Deși Pensiunea Perla este printre puținele care nu se închid pe perioada iernii, pentru sărbătorile de la sfârșit de decembrie nu s-a planificat nimic în acest an. 

„Pensiunea noastră este una dintre puținele care nu se închid pe parcursul iernii. Vara avem evenimente cu muzică live, toamna este pentru pescari. Aceștia vin cu pachete de demipensiune și pensiune completă până prin decembrie. Apoi s-ar putea să avem un mic concediu.

Adevărații iubitori de natură vin toamna și primăvara, când nu este aglomerat, nu este gălăgie”, a spus Corina Davidov.

Ofertă culinară bogată în Sulina

Privitor la preparatele care pot fi mâncate la Pensiunea Perla, predomină cele deltaice, atât pește de apă dulce, cât și pește de apă sărată. 

„Avem pește proaspăt, prins de pescarii noștri din Sulina. Sunt însă și oameni care nu vin pentru pește, motiv pentru care avem bucătărie europeană, cu paste, carne etc”, a mai spus Corina Davidov.

Oferta culinară a Pensiunii Perla include borș de pește, ostropel de somn, calcan la tavă și faimoasele plăcinte cu brânză, dar și multe alte preparate care pot fi descoperite în timpul unui sejur în Delta Dunării.

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Comentarii (11)

propaganda pt pnl bihor din bani publici   •   28 Octombrie 2026   •   13:07

Dacă onorații procurori și judecători doresc să investigheze „tichia de mărgăritar a chelului”, le recomand să înceapă prin verificarea contractelor jurnalistului Florin Ciucas, co-patron al ziarului Bihoreanul, cu PNL Bihor. La spălătoria acestuia, S.C. Romiana Car Wash S.R.L., se spală banii PNL Bihor în schimbul unor articole laudative în presă.

Ca exemplu, Primăria Oradea, condusă de „chel”, i-a plătit acestuia – de fapt, o sponsorizare mascată pentru articole favorabile în presa locală – suma de 10.032 lei, in 7 februarie 2011. Ar fi relevant de verificat câți bani au fost de fapt transferați prin astfel de scheme.

propaganda pt pnl bihor   •   28 Octombrie 2026   •   13:07

ani de zile pnl bihor si-a facut campanie cu jumate de milion de euro injetati in jurnalisti ce au condamnari penale

Jurnalistul Abrudan Adrian (scrie sub pseudonimul Adrian Cris) a fost acuzat de santaj: https://hotnews.ro/jurnalist-acuzat-de-santaj-810481

Tarau Adrian si Jurnalistii Gal Laura Ileana, Liliana Sime, Florin Ciucas au fost condamnati penal cu amenda penala: https://hotnews.ro/pionul-serviciilor-secrete-adrian-tarau-la-prima-condamnare-813852

Sotia junalistului Chirila Mircea (Chirila Carmen-Claudia) este angajata la BRECO Oradea: https://www.brecoradea.ro/index.php/documente/documente-breco , desi nu are cunostinte de lmbi straine, iar studiile sunt indoielnice. Jurnalistul Chirila ii verniseaza cartea sefei sotiei: https://www.crisana.ro/stiri/cultura-5/lansare-de-carte-livia-banu-cazul-unui-incendiu-art-nouveau-199009.html

Din 2008 Bihoreanul este in solda mafiei PNL. Pentru aproape jumate de milion de euro + bani din pandemie.

propaganda pt pnl bihor   •   28 Octombrie 2026   •   13:06

ani de zile pnl bihor si-a facut campanie cu jumate de milion de euro injetati in jurnalisti ce au condamnari penale

ristian Panait a fost vertical, i-a luat apararea procurorului Alexandru Lele, incriminat la ordinele mafiei PSD pentru arestarea unei capetenii PeSeD-iste (Adrian Tarau, aciuat in USA). Panait a fost sinucis (versiune oficiala), la presiunea presei.

Pe aceasta cale, amintesc pe jurnalistii redactiei Bihoreanul, acuzati public de procurorul Lele ca sunt sprijiniti de mafia PSD: https://hotnews.ro/doi-jurnalisti-de-la-bihoreanul-mana-n-mana-cu-mafia-psd-812124

Jurnalista Liliana Sime de la ziarul Bihoreanul a fost condamnata penal la 4 ani de inchisoare cu suspendare pentru santaj. A cerut 2000 de euro mamei victimei unui viol sa nu publice in ziar numele victimei: https://revista22.ro/dosar/presa-malpraxis sau https://gazetadecluj.ro/fosta-ziarista-de-la-bihoreanul-a-cerut-stramutarea/

bani pt propaganda de la pnl bihor -ziarul bihoreanul   •   28 Octombrie 2026   •   13:03

16. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 60,000 RON / 12,000 EUR – 18 December 2024
17. Oradea Transport Local SA: 54,000 RON / 10,800 EUR – 10 October 2024
18. Compania de Apă Oradea S.A.: 135,000 RON / 27,000 EUR – 12 April 2024
19. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 24 December 2024
20. Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 57,600 RON /
11,520 EUR – 12 April 2024
21. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 2,400 RON / 480 EUR – 5 March 2025
22. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 12,000 RON/ 2,400 EUR – 18 December 2024
23. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 8 December 2024
24. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 18 November 2024
25. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 2,400 RON / 480 EUR – 5 November 2024

bani pt propaganda de la pnl bihor - ziarul bihoreanul   •   28 Octombrie 2026   •   13:02

40. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 May 2024
41. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 13 May 2024
42. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 30 April 2024
43. Compania de Apă Oradea S.A. – 135,000 RON / 27,000 EUR – 12 April 2024
44. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 10 April 2024
45. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 2,400 RON / 480 EUR – 5 April 2024
46. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 25 March 2024
47. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 5 March 2024
48. Asociația de Promovare a Turismului în Stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai – 42,000 RON / 8,400 EUR – 10 February 2024
49. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 7 February 2024

bani pt propaganda de la pnl bihor - ziarul bihoreanul   •   28 Octombrie 2026   •   13:02

50. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 22 January 2024
51. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 5 January 2024
52. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 22 December 2023
53. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 15 December 2023
54. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 10 December 2023
55. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 28 November 2023
56. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 21 November 2023
57. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 1 November 2023
58. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 19 October 2023
59. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 12 October 2023

bani pt propaganda de la pnl bihor -ziarul bihoreanul   •   28 Octombrie 2026   •   13:01

60. Compania de Apă Oradea S.A. – 135,000 RON / 27,000 EUR – 5 October 2023
61. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 29 September 2023
62. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 2,400 RON / 480 EUR – 16 September 2023
63. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 8 September 2023
64. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 1 September 2023
65. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 20 August 2023
66. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 12 August 2023
67. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 7 August 2023
68. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 20 July 2023
69. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 11 July 2023

bani pt ziarul propagandist bihoreanul de la pnl bihor   •   28 Octombrie 2026   •   13:01

70. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 5 July 2023
71. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 1 July 2023
72. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 12,000 RON / 2,400 EUR – 15 June 2023
73. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 34,800 RON / 6,960 EUR – 3 June 2023
74. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 28 May 2023
75. Asociația de Promovare a Turismului în Stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai – 42,000 RON / 8,400 EUR – 20 May 2023
76. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 5 May 2023
77. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 10 April 2023
78. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 22 March 2023
79. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 12,000 RON / 2,400 EUR – 14 March 2023

bani pt ziarul de casa bihoreanul de la pnl bihor   •   28 Octombrie 2026   •   13:00

80. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 28 February 2023
81. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 22 January 2023
82. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 January 2023
83. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 10 January 2023
84. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 3 January 2023
85. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 2,400 RON / 480 EUR – 12 December 2022
86. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 5 December 2022
87. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 22 November 2022
88. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 October 2022
89. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 12,000 RON / 2,400 EUR – 7 October 2022

bani pt propaganda pnl bihor - ziarul bihoreanul   •   28 Octombrie 2026   •   12:59

. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 5 September 2022
91. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 22 August 2022
95. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 7 April 2022
96. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 28 March 2022
97. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 15 February 2022
98. Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 3 February 2022
99. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 8 January 2022
100. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 12 December 2021
101. Compania de Apă Oradea – 79,000 RON / 15,800 EUR – 2 February 2016
102. Compania de Apă Oradea – 65,000 RON / 13,000 EUR

bani pentru propaganda pnl bihor   •   28 Octombrie 2026   •   12:58

1. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 8 May 2025
2. R.A. Aeroportul Oradea: 4,000 RON / 800 EUR – 29 April 2025
3. Agentia de Dezvolare Locala Oradea: 1,200 RON / 240 EUR – 23 April 2025
74. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 57,600 RON / 11,520 EUR – 27 February 2025
5. Liceul Teoretic ”Horváth János”: 600 RON / 120 EUR – 27 February 2025
6. Asociat , ia de Promovare a Turismului ı̂n Stat , iunile Băile Felix s , i Băile 1 Mai: 42,000 RON / 8,400 EUR – 18 December 2024
7. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 24 December 2024
8. Regia Nat , ională a Pădurilor – ROMSILVA: 14,400 RON / 2,880 EUR – 30 January
2025
9. Compania de Apă Oradea S.A.: 95,000 RON / 19,000 EUR – 15 April 2025
10. Compania de Apă Oradea S.A.: 64,300 RON / 12,860 EUR – 8 April 2025
11. Sociitatea Agent , ia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.: 60,000 RON / 12,000 EUR
– 5 March 2025

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