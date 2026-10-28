Instabilitatea politică și economică, cea mai mare problemă pentru turismul din Delta Dunării: „Românii au devenit grijulii cu timpul și finanțele”

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Operatorii turistici din Delta Dunării au întâmpinat pribleme în acest an, dar nu din cauza războiului, ci din pricina instabilității politice și a problemelor economice cu care se confruntă românii.

Deși prețurile au crescut foarte mult în acest an, în special la carburanți, vizitatorii care au mers în Delta Dunării încă au putut beneficia de costuri de 2025. Instabilitatea politică și temerile economice ale oamenilor au determinat însă o întârziere a sezonului turistic și o reticență din partea românilor în a-și achiziționa pachete de vacanță cu mult timp înainte.

Corina Davidov, reprezentant al Pensiunii Perla din Sulina, a precizat pentru DC News că instabilitatea politică i-a determinat pe oameni să fie mult mai grijulii cu finanțele.

„Instabilitatea politică și economică a fost cea mai mare problemă pentru turism. Oamenii se tem și primul lucru la care renunță sunt vacanțele. Au crescut facturile peste tot și am menținut foarte greu prețurile în acest an. Nu le-am mărit, ceea ce nu cred că se va mai putea întâmpla anul viitor.

Anul acesta, diferența a fost la predictibilitate. Lumea nu mai rezervă cu mult timp înainte. În luna august am avut grad de ocupare de 100%, iar în iulie de 90%. În schimb sezonul turistic a demarat foarte timid. Lumea nu-și mai planifică! Instabilitatea din țară a creat această problemă, iar omul este foarte grijuliu cu timpul și finanțele lui”, a spus Corina Davidov, reprezentant Pensiunea Perla.

În acest context, reamintim că încă din primăvara acestui an, proprietarul unei pensiuni din Delta Dunării, Mihai Scarlat, trăgea un semnal de alarmă cu privire la situația dezastruoasă prin care trece turismul din cauza crizelor multiple cu care se confruntă România.

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Care sunt prețurile în Delta Dunării

În ceea ce privește oferta turistică de la Pensiunea Perla, aceasta diferă în funcție de sezon, iar turiștii pot opta pentru demipensiune sau pensiune cimpletă.

„Maximul a fost 400 de lei pe noapte, în august, iar minimul 200-250 de lei. La aceste pachete s-a adăugat și pachetul cu demipensiune, cu mic dejun și cină, pensiune completă, iar dacă oaspeții și-au dorit, am colaborat cu partenerul nostru de mobilitate, Travel Delta Star, și au beneficiat de pachete cu transfer naval Tulcea - Sulina și retur ori excursii în Deltă. Probabil că de anul viitor vor exista creșteri de prețuri și în ceea ce privește transferul sau excursiile”, a precizat Corina Davidov.

Deși Pensiunea Perla este printre puținele care nu se închid pe perioada iernii, pentru sărbătorile de la sfârșit de decembrie nu s-a planificat nimic în acest an.

„Pensiunea noastră este una dintre puținele care nu se închid pe parcursul iernii. Vara avem evenimente cu muzică live, toamna este pentru pescari. Aceștia vin cu pachete de demipensiune și pensiune completă până prin decembrie. Apoi s-ar putea să avem un mic concediu.

Adevărații iubitori de natură vin toamna și primăvara, când nu este aglomerat, nu este gălăgie”, a spus Corina Davidov.

Ofertă culinară bogată în Sulina

Privitor la preparatele care pot fi mâncate la Pensiunea Perla, predomină cele deltaice, atât pește de apă dulce, cât și pește de apă sărată.

„Avem pește proaspăt, prins de pescarii noștri din Sulina. Sunt însă și oameni care nu vin pentru pește, motiv pentru care avem bucătărie europeană, cu paste, carne etc”, a mai spus Corina Davidov.

Oferta culinară a Pensiunii Perla include borș de pește, ostropel de somn, calcan la tavă și faimoasele plăcinte cu brânză, dar și multe alte preparate care pot fi descoperite în timpul unui sejur în Delta Dunării.