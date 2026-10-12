Job neobișnuit în Finlanda: 2.000 de euro, într-o săptămână, pentru cei care au un nas fin și știu să descrie mirosuri

Finlanda ilustrativ - Sursa foto: https://www.magnific.com/, @sweettomato

Visit Turku Archipelago, organizația ce promovează turismul în arhipelagul Turku, din Finlanda, oferă 2.000 de euro pentru cei care sunt dispuşi să stea o săptămână într-un peisaj rural finlandez, respirând briza mării, pădurile de pini și mirosul de pâine proaspăt coaptă.

Anunțul a fost publicat pe site-ul Saaristo și este adresat persoanelor cu un simț olfactiv dezvoltat, care sunt capabile să transforme aromele în niște povești captivante, relatează Il Messaggero.

Alte facilități, pe lângă salariul oferit pentru doar o săptămână

Candidatul selectat va trebui să stea între cinci și șapte zile în arhipelag, între mai - iunie 2027. Pentru acest fapt se va oferi o remunerație brută de 2.000 de euro, la care se adaugă o indemnizație de vacanță. Cheltuielile de transport și cazare sunt acoperite de organizație.

Descoperirea aromelor arhipelagului Turku, din Finlanda



Inițiativa are ca scop prezentarea arhipelagului Turku ca fiind una dintre cele mai parfumate destinații de pe mapamond. Pentru a face acest lucru, organizația este în căutarea unei persoane din afara regiunii, cu abilități de a descrie caracteristicile acesteia fără a fi influențată, fără să aibă o legătură personală cu zona.

Sarcina candidatului care va fi ales va fi să exploreze insulele și să acorde atenție mirosurilor din jur. De asemenea, va trebui să descriie senzațiile provocate de fiecare experiență, de la stropii de sare purtați de vânt, până la aromele vegetației și a vieții locale. Fiecare detaliu ar putea deveni parte a poveștii.

Dincolo de observarea și sesizarea mirosurilor, candidatul va trebui să facă fotografii și clipuri pe care să le distribuie pe reţelele sociale ale Visit Turku Archipelago. La finalul șederii, candidatul va va trebui să prezinte o evaluare generală a aromelor descoperite în cadrul călătoriei.

Cerințe și procesul de înscriere



Pentru a participa, candidaţii trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani, să se simtă în largul său în fața camerei video. De asemenea, trebuie să dețină echipamentul necesar pentru a crea conținut foto și video. Nu este nevoie de studii ori calificări profesionale specifice în domeniul olfactiv. Înscrierea presupune postarea unui scurt clip pe rețelele sociale, Instagram sau TikTok. În clip, trebuie să se prezinte, să aleagă un obiect și să îi descrie mirosul, încercând să transmită senzațiile pe care acesta le evocă într-o manieră clară și originală. Conținutul trebuie să aibă mențiunea @saaristo_finland și hashtag-ul #SaaristoNoseJob.

Cum se va face selecția

După postarea clipului, va trebui să completeze formularul disponibil pe site-ul oficial al inițiativei. Candidaturile trebuie să fie depuse până la data de 25 octombrie 2026. De menționat este că nu vor avea loc interviuri. Selecția se va baza pe evaluarea clipului, a prezenței candidatului pe rețelele sociale și a răspunsurilor oferite în formularul de candidatură.

Numele persoanei selectate pentru a beneficia de această experienţă va fi anunțat pe 17 noiembrie 2026.

Posturi temporare de promovare turistică în lume. Cazul celebru din Australia

Mai multe organizații și companii oferă joburi neobișnuite, care îmbină munca și călătoriile. Printre acestea se numără posturi temporare de promovare turistică în Australia. De asemena, vorbim despre administrarea unor unități de cazare pe insule izolate din Irlanda, evaluarea cafelei de specialitate și testarea serviciilor hoteliere.

Unele oportunități au cazare, transport și activități turistice. Alte organizații oferă remunerații consistente pentru experiența și abilitățile solicitate. Un exemplu celebru este campania lansată de Australia în 2009. Atunci, un candidat a fost angajat timp de șase luni pentru a explora și promova insulele din zona Marii Bariere de Corali, pentru un salariu fabulos de 150.000 de dolari australieni (n.red. la cursul actual de aproximativ 0,623 euro pentru un dolar australian, 150.000 de dolari australieni valorează aproximativ 93.420 de euro, astăzi, 12 octombrie 2026).

De asemenea, mai multe localități europene sprijină mutarea oamenilor în localități izolate sau depopulate - iar unele dintre ele acordă și un ajutor financiar celor care se mută. Avem exemple din Irlanda, zone din spania rurală sau localități din Italia