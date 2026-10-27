Cel mai instagramabil loc de pe valea Prahovei. Ce am descoperit la Castelul Cantacuzino din Bușteni / foto

Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Din articol Castelul Cantacuzino, cel mai instagramabil loc de pe valea Prahovei

Vânătoarea de locuri instagramabile, din ce în ce mai crescută în ultimii ani, nu trebuie să rateze Castelul Cantacuzino din Bușteni, locul din care poți admira cum Munții Bucegi se „prăvălesc” parcă peste valea Prahovei.

Nu mai vizitasem Castelul Cantacuzino de aproximativ zece ani, timp suficient să mi se estompeze de pe retină frumusețea locului și priveliștea asupra văii Prahovei și Munților Bucegi. Faptul că nu se află foarte aproape de DN1, ci puțin mai retras, sub un picior al Munților Baiului, îi conferă Castelului o atmosferă de poveste, mai ales dacă alegi să mergi toamna, când culorile pădurilor de foioase dimprejur contrastează cu albastrul cerului și cenușiul stâncos al Bucegilor.

Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911, de către arhitectul Grigore Cerchez, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut în epocă drept Nababul, fost premier al României.

Portretul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino. Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în interiorul Castelului a fost pleiada de picturi votive cu membrii familiei Cantacuzino, situată în Sala de Onoare.

Pe pereții sălii pot fi văzute reprezentări cu Mihai Cantacuzino (Spătarul): Ctitorul Mănăstirii Sinaia și al Spitalului Colțea din București, Șerban Cantacuzino: Domnitor al Țării Românești între 1678 și 1688 și Pătrașcu Măgureanu.

De asemenea, pe lângă picturile votive sunt pictate și 27 de blazoane ale altor familii boierești cu care familia Cantacuzino s-a înrudit de-a lungul secolelor. Sunt reprezentate blazoanele familiilor Bibescu, Văcărescu, Rosetti, Ghica, Sturza sau Filipescu.

Portrete votive în Castelul Cantacuzino. Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Castelul Cantacuzino, cel mai instagramabil loc de pe valea Prahovei

Dincolo de bogăția arhitecturală a stilului neoromânesc ce caracterizează Castelul Cantacuzino, detaliile vitraliilor și arcadelor trilobate și tezaurul muzeografic din interior, cred că principala carte de vizită a obiectivului este reprezentată de amplasament și de panorama pe care o oferă asupra Munților Bucegi.

Am călătorit în ultimii ani la majoritatea obiectivelor de pe valea Prahovei, din Sinaia până în Predeal, și chiar am fost impresionat de priveliștea de pe vârful Sorica din Azuga, însă pot să spun că punctul de belvedere de la Cantacuzino este cel mai instagramabil loc din zonă. Imaginile de mai jos cred că dovedesc acest lucru!

Panoramă către Munții Bucegi de la Castelul Cantacuzino. Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Panoramă către Munții Bucegi de la Castelul Cantacuzino. Foto: Ioan Radu Gava / DC News

Panoramă către Munții Bucegi de la Castelul Cantacuzino. Foto: Ioan Radu Gava / DC News