„Oamenii Eșelniței”- Memoria vie a Comunității. Un album, o arhivă digitală și zeci de mărturii video păstrează poveștile locului

Foto: Ovidiu Oprea / Claudiu Vatau

Peste 300 de fotografii vechi, sute de portrete contemporane, un album fotografic tipărit în 1.000 de exemplare și o platformă digitală dedicată memoriei locale sunt rezultatele proiectului „Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității”, derulat de Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO. Evenimentul de prezentare a rezultatelor a reunit reprezentanți ai administrației publice, școlii, bisericii, organizațiilor partenere și membri ai comunității, în cadrul unei întâlniri dedicate identității locale și viitorului comunei.

Poveștile despre vechea Ogradena, strămutare, copilărie, familie, tradiții, credință și viața de pe malul Dunării au fost adunate într-un proiect care pune oamenii în centrul memoriei unei comunități. „Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității” și-a prezentat rezultatele la Căminul Cultural Eșelnița, unde au fost reunite mărturii ale mai multor generații, fotografii digitalizate din arhivele familiilor și portrete ale oamenilor care construiesc astăzi identitatea locală.

Proiectul este derulat de Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ. Demersul a urmărit documentarea, conservarea și valorificarea memoriei comunității din Eșelnița, prin implicarea directă a locuitorilor.

Rezultatele includ peste 300 de fotografii vechi digitalizate din arhivele familiilor, 31 de mărturii video, sute de fotografii contemporane și albumul fotografic „Oamenii Eșelniței”, tipărit în 1.000 de exemplare. Materialele au fost reunite și pe platforma OameniiEselnitei.ro, lansată în cadrul evenimentului.

În ultimele săptămâni, echipa a colectat fotografii și documente de familie, a realizat portrete ale oamenilor Eșelniței și a înregistrat interviuri cu reprezentanți ai mai multor generații și categorii ale comunității. Mărturiile surprind experiențe personale și transformări colective, de la copilărie, familie, Ogradena și strămutare până la tradiții și nedei, credință, școală, meșteșuguri, conviețuire între comunitățile etnice, Dunăre, turism, plecări și întoarceri.

Poveștile documentate conturează o imagine a Eșelniței dincolo de peisajul pentru care zona este cunoscută și arată cum memoria, identitatea și relațiile dintre oameni contribuie la definirea unei destinații.

Albumul „Oamenii Eșelniței” – 1.000 de exemplare pentru comunitate

Unul dintre principalele rezultate prezentate public este albumul fotografic „Oamenii Eșelniței”, tipărit într-un tiraj de 1.000 de exemplare și distribuit gratuit în comunitate, direct și prin intermediul partenerilor proiectului.

Albumul reunește portrete realizate pe parcursul documentării și aduce în prim-plan oamenii care dau astăzi identitate comunei. Sunt persoane din generații și medii diferite, care contribuie prin activitatea lor la viața comunității și la păstrarea specificului local.

Publicația nu a fost concepută doar ca un album de fotografie, ci ca o mărturie despre Eșelnița contemporană, destinată generațiilor viitoare. Chipurile și poveștile celor fotografiați vor rămâne astfel documentate într-o perioadă în care comunitatea își continuă transformarea.

Prin distribuirea gratuită a albumului, rezultatele proiectului ajung direct la locuitorii ale căror experiențe și contribuții stau la baza acestei inițiative.

Foto: Ovidiu Oprea / Claudiu Vatau

OameniiEselnitei.ro – o arhivă digitală deschisă generațiilor viitoare

Platforma OameniiEselnitei.ro a fost lansată oficial în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor proiectului. La momentul lansării, aceasta reunea peste 300 de fotografii vechi, provenite în mare parte din arhivele familiilor din Eșelnița, 31 de mărturii video și sute de portrete și fotografii contemporane realizate în cadrul proiectului.

Interviurile păstrează vocile unor străbunici, bunici, părinți, tineri și copii ai Eșelniței, surprinzând perspective diferite asupra aceleiași comunități. Mărturiile documentează experiențe personale și transformări colective, de la viața în vechea Ogradena și strămutare până la tradiții, educație, credință și relația cu Dunărea.

Platforma va rămâne disponibilă și după încheierea proiectului. Locuitorii sunt invitați să contribuie cu fotografii, documente de familie și povești care pot completa colecția existentă și pot fi transmise generațiilor viitoare.

Claudiu Vatau, managerul proiectului: „Cel mai important lucru este că aceste povești nu se pierd”

„Am găsit la Eșelnița o comunitate vie, care vrea să-și ducă mai departe originile, tradițiile și poveștile. În lunile acestui proiect am fotografiat oameni și evenimente, am adunat fotografii vechi și am înregistrat mărturii ale mai multor generații – de la străbunici și bunici până la copiii Eșelniței de astăzi.

Albumul și platforma sunt rezultatele vizibile, dar cred că cel mai important lucru este că aceste povești nu se pierd. Ele rămân mărturie peste timp, iar platforma poate continua să crească prin contribuția comunității. Eșelnița are un cuvânt de spus, iar proiectul acesta a încercat, înainte de toate, să-i asculte oamenii și să le păstreze vocea”, a declarat Claudiu Vatau, managerul proiectului „Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității”.

Forumul Comunității Eșelnița – de la memoria trecutului la deciziile pentru viitor

Evenimentul de prezentare a rezultatelor a inclus și Forumul Comunității Eșelnița, moderat de jurnalistul Adrian Boioglu, președintele Asociației TRAVEL PRO.

La deschiderea evenimentului a fost prezent Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți, iar toți partenerii proiectului au fost reprezentați în cadrul întâlnirii.

La Forum au participat Constantin Alin Iusuf, din partea Consiliului Județean Mehedinți, Marius Vâșcă, primarul comunei Eșelnița, Alexandru Rogobete, preot paroh al Parohiei Ortodoxe Eșelnița, Rosemarie Cocoană, directorul Școlii Gimnaziale Eșelnița, Florentina Muchitsch, secretar general al Asociației Descoperă Cazanele Dunării, și Claudiu Vatau, managerul proiectului.

Lor li s-au alăturat membri ai comunității, reprezentanți ai mai multor generații și ai comunităților locale, inclusiv persoane ale căror povești au fost documentate în cadrul proiectului.

Discuția a pornit de la o întrebare esențială pentru identitatea locală: ce nu ar trebui să piardă niciodată Eșelnița din ceea ce o definește?

Răspunsurile și intervențiile participanților au adus în prim-plan tradițiile, rădăcinile, familia, educația, respectul între oameni, solidaritatea și conviețuirea multiculturală. Au fost discutate rolul școlii în transmiterea memoriei către copii și tineri, importanța păstrării patrimoniului comunitar și necesitatea unei colaborări mai strânse între locuitori, administrație și instituțiile locale.

„Poveștile ne arată de unde venim, dar ceea ce facem împreună va decide încotro mergem”, a spus Adrian Boioglu, Președintele Asociației TRAVEL pro, în deschiderea dialogului comunitar.

Din partea Consiliului Județean Mehedinți, Constantin Alin Iusuf a apreciat rezultatele procesului de documentare și a subliniat legătura dintre cunoașterea trecutului și dezvoltarea viitoare a comunităților.

„A fost o perioadă de lucru, de muncă, de documentare, iar acum analizăm cu toții rezultatele acestei munci și observăm că, într-adevăr, roadele sunt impresionante. Avem un album în format pe hârtie, dar avem și o arhivă digitală, o platformă în care ați reușit, cu migală, să adunați informații prețioase de la locuitorii acestei comunități. Cu gândul și perspectiva către viitor, trebuie să ne cunoaștem bine și trecutul. Și asta este valabil pentru orice comunitate din județ și din țară”, a declarat Constantin Alin Iusuf.

În intervențiile participanților au revenit constant ideile de respect față de aproape, solidaritate, importanță a familiei și a educației, păstrare a rădăcinilor și investiție în copii și în generațiile care vin.

Un subiect important a fost și multiculturalitatea Eșelniței. Participanții au vorbit despre conviețuirea comunităților și despre rolul școlii în păstrarea limbii, identității și tradițiilor diferitelor grupuri care fac parte din istoria și prezentul comunei.

Forumul a arătat că memoria unei comunități nu se limitează la fotografii și documente. Ea este legată și de valorile împărtășite, de relațiile dintre oameni și de felul în care experiențele trecutului pot contribui la deciziile pentru viitor.

„Vocea Comunității Eșelnița” – recomandări pentru identitate locală și participare civică

Forumul Comunității nu a fost conceput doar ca o dezbatere punctuală, ci ca parte a unui proces de consultare care urmărește să transforme opiniile și experiențele locuitorilor în recomandări pentru dezvoltarea comunității.

Concluziile, ideile și propunerile rezultate în urma dialogului vor fi sintetizate în documentul „Vocea Comunității Eșelnița – Recomandări pentru consolidarea identității locale și participării civice”.

Documentul va reuni principalele teme identificate în procesul de consultare, exemple de bune practici și recomandări privind protejarea patrimoniului comunitar, consolidarea identității locale, transmiterea memoriei către generațiile următoare și dezvoltarea participării cetățenești.

Prin această componentă, proiectul face legătura între recuperarea memoriei și implicarea civică. Cunoașterea istoriei locale, identificarea valorilor comune și ascultarea perspectivelor diferitelor generații pot contribui la o mai bună înțelegere a nevoilor comunității și a direcțiilor sale de dezvoltare.

Una dintre concluziile demersului este că patrimoniul unei comunități nu înseamnă doar clădiri, obiecte sau imagini vechi. Înseamnă și relațiile dintre oameni, experiențele lor, tradițiile pe care le păstrează și felul în care aleg să le transmită mai departe.

Un proiect care continuă prin implicarea comunității

Evenimentul de prezentare a rezultatelor marchează încheierea unei etape de lucru, dar și începutul unei perioade în care comunitatea poate continua să contribuie la păstrarea memoriei locale. Locuitorii sunt invitați să împărtășească fotografii, documente și mărturii personale care pot completa colecția existentă.

Proiectul „Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității” a creat un cadru de colaborare între generații, instituții și organizații și a deschis un dialog despre identitate, valori și dezvoltare. Continuitatea acestui demers depinde de implicarea celor care cunosc, trăiesc și transmit mai departe istoria comunității.

Foto: Ovidiu Oprea / Claudiu Vatau

Despre proiect

Proiectul „Oamenii Eșelniței – Memoria Vie a Comunității” este derulat de Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – Serviciul pentru suport strategic și cooperare cu mediul asociativ.

Proiectul este realizat împreună cu Primăria Eșelnița, Consiliul Județean Mehedinți, Școala Gimnazială Eșelnița, Parohia Ortodoxă Eșelnița și Asociația Descoperă Cazanele Dunării.

Prin colectarea și digitalizarea fotografiilor și documentelor de familie, realizarea mărturiilor video, fotografierea oamenilor comunității, publicarea albumului și organizarea Forumului Comunității, inițiativa urmărește conservarea memoriei locale și valorificarea acesteia ca resursă pentru prezent și viitor.

Despre Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO

Asociația Jurnaliștilor Profesioniști de Turism – TRAVEL PRO reunește jurnaliști profesioniști specializați în turism, cu o experiență de peste 15 ani în presa românească. Organizația promovează un jurnalism de calitate, responsabil și documentat, contribuind activ la dezvoltarea sustenabilă a destinațiilor din România și la consolidarea imaginii țării ca destinație autentică și competitivă.

Prin proiectele sale, TRAVEL PRO încurajează dialogul dintre jurnaliști, autorități și actorii din industria turismului, derulând campanii de informare, inițiative de educație turistică și parteneriate strategice cu organizații și instituții din țară și din străinătate.

Membrii asociației realizează conținut editorial și vizual – reportaje, articole, fotografii și materiale video – difuzat prin televiziuni, posturi de radio și publicații online și tipărite. Prin această activitate, TRAVEL PRO contribuie la promovarea responsabilă a turismului românesc și internațional.