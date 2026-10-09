Vrei un concediu binemeritat? Alege Hilton Garden Inn Brașov. Vacanța ta merită să fie la fel de legendară

Hilton Garden Inn Brașov

Vrei să faci o escapadă la Brașov? De-acum ai unde să te cazezi și chiar să-ți placă!

Mai vin și vești bune pentru economia din țara noastră. România se dezvoltă atunci când avem investiții care se transformă în locuri de muncă, servicii de calitate și oportunități pentru cetățeni.

Joi a avut loc deschiderea oficială Hilton Garden Inn Brașov, o investiție de aproximativ 12 milioane de euro, care aduce peste 300 de locuri de cazare, 550 de metri pătrați dedicați evenimentelor și aproximativ 60 de locuri de muncă.

La eveniment a fost prezentă și Brittany Banta, Senior Commercial Officer (Consilier Comercial Superior) în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

De ce să alegi Hilton Garden Inn Brașov

Hilton Garden Inn Brașov este o alegere care te va surprinde plăcut. Situat pe Calea Făgăraşului 6B, hotelul a adus pe piaţa locală cazare modernă, gastronomie, wellness şi facilităţi pentru întâlniri şi evenimente, consolidând oferta de ospitalitate internaţională a oraşului.

Brașovul crește prin investiții care aduc oameni, locuri de muncă și încredere

Hilton Garden Inn Brașov este poziţionat perfect atât pentru călătorii de business, cât şi pentru turişti. Se află chiar vizavi de viitoarea arenă multifuncţională din Braşov, ceea ce îl transformă într-o opţiune potrivită pentru participanţii la conferinţe, evenimente culturale, concerte sau competiţii sportive. Poziţionarea hotelului oferă acces facil către Centrul Vechi, Poiana Braşov, Castelul Bran şi Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav.

O combinație între standardele internaționale ale Hilton și spiritul național, autentic al Braşovului

Este un hotel care îmbină standardele recunoscute internaţional ale Hilton cu spiritul autentic al Braşovului, într-un spaţiu cald, confortabil şi primitor, în care fiecare oaspete se poate simţi ca acasă. Veți găsi ospitalitate autentică, servicii de calitate şi experienţe memorabile și credem că va fi destinaţia dumneavoastră de încredere de acum înainte.

Hotelul oferă opt tipuri de camere, inclusiv camere adaptate persoanelor cu dizabilităţi, opţiuni potrivite pentru familii, camere cu balcon şi studiouri cu zonă de bucătărie. Camerele sunt dotate cu spaţii de lucru ergonomice, mini-frigidere şi paturi specifice brandului Hilton Garden Inn, iar anumite categorii includ şi aparat de cafea, canapea extensibilă şi zonă de dining.

Hilton Garden Inn Braşov dispune de o zonă de wellness cu trei tipuri de saună: saună umedă, saună cu sare şi saună uscată. Spaţiul este ideal pentru relaxare după o zi de schi în Poiana Braşov, o drumeţie în munţii din împrejurimi sau o zi plină de întâlniri de business. Oaspeţii au la dispoziţie şi un centru de fitness deschis 24 de ore din 24, 65 de locuri de parcare exterioare, inclusiv staţii de încărcare pentru vehicule electrice, un magazin disponibil non-stop, facilităţi pentru familii, precum pătuţuri pentru copii şi opţiuni de meniu pentru cei mici, precum şi camere pet friendly.

Nostrum, restaurantul hotelului cu specific mediteranean, propune o experienţă culinară inspirată de aromele Mediteranei. Într-un cadru cald şi prietenos pentru familii, restaurantul oferă preparate gândite pentru a fi împărţite, vinuri atent selectate şi influenţe culinare din Grecia, Italia, Spania şi Africa de Nord. Printre preparatele reprezentative se numără Octopus Carpaccio, Fritto Misto, Presa Iberica şi Ribeye Steak, completând experienţa oaspeţilor hotelului şi oferind publicului local un nou reper gastronomic în Braşov.

Pentru întâlniri şi evenimente, Hilton Garden Inn Braşov pune la dispoziţie un centru de conferinţe de 495 mp, cu cinci săli: un ballroom, două săli de întâlniri şi două boardroom-uri. Sala modulară de evenimente, cu o suprafaţă de 280 mp, poate găzdui până la 300 de participanţi în aranjament tip teatru şi până la 200 de invitaţi pentru evenimente private sau în format cabaret. Celelalte săli de întâlniri şi boardroom-uri sunt potrivite pentru evenimente corporate şi sociale de dimensiuni mai restrânse. Facilităţile pentru întâlniri şi evenimente sunt echipate cu tehnologie modernă, inclusiv display-uri interactive, opţiuni de prezentare wireless şi un video wall LED în ballroom-ul de la parter.