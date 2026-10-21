Marea nu se închide în septembrie. Litoralul pe care îl descoperim după ce pleacă turiștii

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Am ajuns să măsurăm litoralul în șezlonguri ocupate, cozi la restaurante și weekenduri în care nu mai găsești o cameră.

Când dispar toate acestea, spunem că „s-a închis sezonul”. Doar că marea rămâne acolo. La fel și o parte dintre motivele pentru care merită să ajungem la ea.

Riviera Românească

Riviera Românească este un loc de poveste. Există un litoral care se vede mai bine după ce se strâng umbrelele. Fără muzică din toate direcțiile, fără calcule despre ora la care trebuie să cobori ca să prinzi loc pe plajă, fără obligația de a înghesui cât mai multe distracții în trei zile.

Toamna și iarna, o plimbare pe faleză poate redeveni o plimbare. Nu trebuie să ducă la un beach bar, la o rezervare sau la următoarea fotografie. Poți să mergi, pur și simplu, până când ți se face frig și să te întorci la căldură.

Pentru localități precum Techirghiol, Eforie sau Mangalia, lunile reci au însă o miză care depășește romantismul unei plaje goale: tratamentul balnear și recuperarea medicală. Resursele naturale ale acestor locuri nu dispar odată cu ultimul turist din august.

Ce rămâne după vacanța de vară

Techirghiolul și Eforia stau pe malurile aceluiași lac și împart același „aur negru”. Vara, cura se face și în aer liber, la Băile Reci, unde oamenii se ung cu nămol rece și se usucă la soare. Toamna și iarna, ritualul se mută înăuntru: nămolul se aplică cald, în cabinete, iar apa sărată a lacului ajunge în bazinele interioare.

Cel mai cunoscut loc pentru o cură completă este Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, cea mai mare bază de tratament de pe litoral, cu 935 de paturi.

La Mangalia, oferta balneară include și apele sulfuroase. Sunt motive pentru care aceste destinații pot avea viață tot anul, dacă există servicii disponibile, personal și condiții potrivite pentru pacienți.

Aici se află, de fapt, una dintre oportunitățile litoralului românesc. Discutăm în fiecare vară despre cât de scurt este sezonul, dar ar merita să discutăm mai mult despre ce poate funcționa dincolo de el. Tratamentul și recuperarea oferă un răspuns concret. Nu toate deplasările la mare trebuie să înceapă cu întrebarea „Cât de caldă este apa?”.

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, cea mai mare bază de tratament de pe litoral, cu 935 de paturi

Sanatoriile din Techirghiol și Mangalia, bazele de tratament din Eforie și hotelurile cu servicii de spa reprezintă oferte diferite, pentru nevoi diferite. Unele presupun un program medical, altele oferă câteva zile de odihnă și relaxare. Distincția contează: o piscină și o saună pot completa o vacanță, dar un tratament se stabilește în urma unui consult.

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia este deschis tot anul și pune laolaltă trei factori de cură: apa de mare, apa sulfuroasă și nămolul de Techirghiol.

Spre Eforie Sud, Complexul Balnear Vraja Mării folosește nămolul de Techirghiol pentru afecțiuni reumatologice, neurologice, circulatorii, ginecologice și dermatologice. Iar între cele două stațiuni, chiar pe plajă, Euforia Retreat & Spa te așteaptă cu o piscină interioară cu vedere la mare, jacuzzi, saună și baie turcească, exact ce îți trebuie într-o zi ploioasă de noiembrie.

O pauză care nu trebuie umplută cu orice preț

Pentru cei care caută relaxare, inclusiv Mamaia și Mamaia Nord au unități cu piscine interioare și centre de wellness. Condiția este să verifici înainte ce rămâne deschis și ce include efectiv rezervarea.

Hotel Paradiso din Mangalia oferă cură balneară pentru afecțiuni reumatice, neurologice și digestive și are piscină interioară, iar Hotel Saturn are un spa cu saună, baie turcească, jacuzzi și masaje. În Neptun, unde se află și 2D Resort & Spa, centrele de tratament folosesc și sare de Bazna, bogată în magneziu, bună pentru durerile musculare și pentru recuperare.

Un hotel care funcționează în extrasezon nu înseamnă automat că toate facilitățile sale sunt disponibile. Merită întrebat despre programul piscinei, accesul la spa, mesele oferite și procedurile care pot fi rezervate. Diferența dintre o pauză reușită și una dezamăgitoare stă uneori în aceste detalii.

Dincolo de facilități, extrasezonul oferă și posibilitatea unui program mai puțin încărcat. Vara, vacanța la mare ajunge uneori o cursă: plajă, restaurant, ieșire, drum, aglomerație. Toamna, poți avea o dimineață fără planuri și o după-amiază în care singura decizie este dacă mai ieși o dată pe faleză.

Pentru cine lucrează zilnic la birou, schimbarea de ritm poate fi chiar motivul călătoriei. Fără promisiuni spectaculoase despre „resetarea organismului”, câteva zile cu somn suficient, mișcare și mai puțină grabă au propria lor valoare.

Tratamentul începe cu medicul, nu cu oferta hotelului

Când scopul deplasării este recuperarea medicală, alegerea trebuie făcută în funcție de recomandarea specialistului. Procedurile cu nămol, băile și celelalte terapii nu se potrivesc tuturor, iar programul se stabilește în raport cu diagnosticul și starea de sănătate.

O ofertă atractivă nu poate înlocui această evaluare. Nici durata unei cure nu ar trebui aleasă doar după numărul zilelor libere. Documentele medicale recente și discuția cu baza de tratament sunt parte din pregătirea călătoriei.

Pentru cei interesați de bilete de tratament prin sistemul public de pensii, condițiile și disponibilitatea trebuie verificate la casa teritorială de pensii. Pentru ceilalți, comparația dintre pachete trebuie să includă mai mult decât prețul camerei: consultația, procedurile, mesele și accesul la facilități pot schimba considerabil costul final.

Un litoral care merită privit și în lunile reci

La Iaki Conference & Spa Hotel, la doar 20 de metri de plajă, restaurantul e deschis tot anul, iar spa-ul are piscină interioară, saună, jacuzzi și dușuri cu hidromasaj. Pe malul lacului Siutghiol, Splendid Conference & Spa Hotel, rezervat adulților, include pentru oaspeți accesul la centrul de wellness, cu piscină interioară, saune și fântână de gheață, iar seara îți oferă apusuri peste lac. În centrul stațiunii, Zenith Conference & Spa Hotel are spa, saună, baie de aburi și masaje, iar Hotel & MedSpa Siret, la 50 de metri de plajă, are propriul centru MedSpa.

În Mamaia Nord - Navodari, cea mai completă ofertă este la Imperia Spa, în complexul Marina Regia Residence. Aici poți combina relaxarea cu tratamentul: terapii cu nămol, hidroterapie și fizioterapie, plus o zonă cu piscină interioară, jacuzzi, saună umedă și saună finlandeză. Pentru cupluri există chiar un program de spa pentru doi.

Nu orice stațiune este potrivită pentru o vacanță de noiembrie. Unele hoteluri și restaurante închid, iar alegerea locului cere mai multă atenție decât vara. Dar acolo unde serviciile continuă, există o ofertă care merită cunoscută.

Pentru turismul românesc, provocarea este să transforme această ofertă într-un motiv clar de călătorie: unde poți merge, ce găsești deschis și pentru ce servicii merită să rămâi câteva zile sau câteva săptămâni.

Iar pentru noi, cei care asociem automat marea cu luna august, poate că merită încercată și o altă întâlnire cu ea. Cu o haină groasă, o cameră încălzită și timp pentru o plimbare lungă. Faleza goală poate fi un motiv suficient să revii.

Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/toamna-si-iarna-pe-riviera-romaneasca-vino-la-tratament-cand-marea-e-doar-a-ta_1089723.html