Toamna și iarna pe Riviera Românească: vino la tratament când marea e doar a ta

Când se strâng ultimele umbrele de plajă și faleza rămâne doar a celor care se plimbă fără grabă, Riviera Românească devine alt loc. Marea capătă culoarea cerului de toamnă, aerul sărat se simte mai tare, iar în Techirghiol, Eforie sau Mangalia sanatoriile și bazele de tratament rămân deschise. E momentul în care litoralul nu mai e despre plajă, ci despre tine.

Extrasezonul vine cu avantaje pe care vara nu ți le poate oferi. Cazarea costă mult mai puțin: într-un resort cu bază de tratament din Eforie Nord, pachetul all inclusive de extrasezon pentru două persoane în cameră dublă pornea, în martie 2026, de la 600–800 de lei. Bazele de tratament sunt mai liniștite, programul de proceduri se potrivește mai ușor cu ritmul tău, iar pe faleză nu te mai înghesui cu nimeni.

Dacă ai noroc, vei avea și o companie neașteptată. Iernile tot mai blânde aduc lebede pe plajele litoralului, iar unele agenții de turism organizează excursii de o zi doar pentru a le vedea.

De ce cura merge și când e frig afară

Tratamentul balnear nu are nevoie de soarele din august. Procedurile se fac în cabinete și bazine încălzite, iar resursele care le fac posibile sunt aici tot anul. Prima dintre ele este nămolul sapropelic de Techirghiol, medaliat cu aur la Expoziția Universală de la Paris, care se aplică cald, în împachetări, băi și cataplasme. A doua este apa lacului, de circa cinci ori mai sărată decât marea și atât de mineralizată încât nu îngheață nici sub zero grade. În ea se fac băile calde și gimnastica de recuperare.

Mai la sud, Mangalia are singurele izvoare minerale de pe litoralul românesc, cu ape sulfuroase folosite în băi și bazine terapeutice. Peste toate stă aerul mării, bogat în aerosoli salini, care face din fiecare plimbare pe faleză o parte a curei.

Iar de iarnă nu trebuie să te sperii. Mangalia are o temperatură medie anuală de 11 °C și, după Băile Herculane, este al doilea loc din țară unde media rămâne pozitivă și în lunile reci. Techirghiolul adună, la rândul lui, peste 2.400 de ore de soare pe an.

Techirghiol și Eforie, inima curei cu nămol

Techirghiolul și Eforia stau pe malurile aceluiași lac și împart același „aur negru”. Vara, cura se face și în aer liber, la Băile Reci, unde oamenii se ung cu nămol rece și se usucă la soare. Toamna și iarna, ritualul se mută înăuntru: nămolul se aplică cald, în cabinete, iar apa sărată a lacului ajunge în bazinele interioare.

Cel mai cunoscut loc pentru o cură completă este Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, cea mai mare bază de tratament de pe litoral, cu 935 de paturi. Aici vin pacienți din toată țara, iar aproximativ unul din zece vine din străinătate, pentru împachetări cu nămol, băi calde cu apă din lac și recuperare asistată de roboți. Sanatoriul va crește în anii următori: în decembrie 2024, Guvernul a aprobat o nouă bază de tratament, de aproape 60 de milioane de euro. Tot în Techirghiol, Complexul Balnear al Casei de Asigurări a Avocaților oferă pachete cu cazare, trei mese și cinci proceduri incluse pe zi, iar pacienții vin aici și în miez de iarnă.

La doar câțiva kilometri, Eforie Nord îmbină tratamentul cu confortul unui hotel la malul mării. Resortul Steaua de Mare rămâne deschis în extrasezon, cu aproximativ 350 de camere în hotelul Aqvatonic, iar piscina lui, cu peste 200 de zone de masaj și apă la 30 și 34 °C, e greu de părăsit într-o zi rece. Experiența e completată de dușuri scoțiene, saune, o cameră de sare și o sală de fitness cu vedere spre mare. Tot în Eforie Nord, Ana Aslan Health Spa de la ANA Hotels Europa are peste 40 de camere de tratament și piscine cu apă adusă din lacul Techirghiol. Primăvara și toamna, hotelul primește mai ales oaspeți veniți pentru cure balneare.

Spre Eforie Sud, Complexul Balnear Vraja Mării folosește nămolul de Techirghiol pentru afecțiuni reumatologice, neurologice, circulatorii, ginecologice și dermatologice. Iar între cele două stațiuni, chiar pe plajă, Euforia Retreat & Spa te așteaptă cu o piscină interioară cu vedere la mare, jacuzzi, saună și baie turcească, exact ce îți trebuie într-o zi ploioasă de noiembrie.

Mangalia și sudul, unde iarna e cea mai blândă

Cu cât cobori mai la sud, cu atât iarna e mai prietenoasă. De aceea, stațiuni precum Neptun și Jupiter sunt printre cele recomandate pentru vacanțele de extrasezon, iar Mangalia adaugă un lucru pe care nu-l mai găsești nicăieri pe litoral: apele sulfuroase.

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia este deschis tot anul și pune laolaltă trei factori de cură: apa de mare, apa sulfuroasă și nămolul de Techirghiol. Fiecare pacient trece întâi pe la medic, care îi stabilește procedurile. Personalul sanatoriului o spune simplu: marea e la fel de frumoasă iarna și primăvara ca vara. Merită să verifici locația înainte să rezervi, pentru că din 2024, cât timp un pavilion e în reabilitare, activitatea s-a mutat într-un hotel din Saturn, chiar pe malul mării.

Dacă preferi un hotel, Hotel Paradiso din Mangalia oferă cură balneară pentru afecțiuni reumatice, neurologice și digestive și are piscină interioară, iar Hotel Saturn are un spa cu saună, baie turcească, jacuzzi și masaje. În Neptun, unde se află și 2D Resort & Spa, centrele de tratament folosesc și sare de Bazna, bogată în magneziu, bună pentru durerile musculare și pentru recuperare.

Mamaia și Mamaia Nord, pentru un weekend de răsfăț

Mamaia nu e o stațiune de cură medicală, dar e locul potrivit pentru câteva zile de spa, cu marea în fereastră. Unele hoteluri rămân deschise și după sezon, iar dacă vrei să adaugi și o zi de tratament cu nămol, Eforie și Techirghiol sunt la mai puțin de o oră de mers cu mașina.

La Iaki Conference & Spa Hotel, la doar 20 de metri de plajă, restaurantul e deschis tot anul, iar spa-ul are piscină interioară, saună, jacuzzi și dușuri cu hidromasaj. Pe malul lacului Siutghiol, Splendid Conference & Spa Hotel, rezervat adulților, include pentru oaspeți accesul la centrul de wellness, cu piscină interioară, saune și fântână de gheață, iar seara îți oferă apusuri peste lac. În centrul stațiunii, Zenith Conference & Spa Hotel are spa, saună, baie de aburi și masaje, iar Hotel & MedSpa Siret, la 50 de metri de plajă, are propriul centru MedSpa.

În Mamaia Nord - Navodari, cea mai completă ofertă este la Imperia Spa, în complexul Marina Regia Residence. Aici poți combina relaxarea cu tratamentul: terapii cu nămol, hidroterapie și fizioterapie, plus o zonă cu piscină interioară, jacuzzi, saună umedă și saună finlandeză. Pentru cupluri există chiar un program de spa pentru doi.

O zi de cură, în ritmul extrasezonului

Programul exact îl stabilește medicul la sosire, dar o zi obișnuită arată cam așa. Dimineața începe cu o împachetare cu nămol cald de Techirghiol, urmată de un duș și câteva minute de odihnă. Înainte de prânz vine rândul băii în apă sărată sau al gimnasticii în bazinul de recuperare, apoi al unui masaj ori al unei ședințe de electroterapie.

După-amiaza e a ta. Ieși pe faleză, respiri aerul sărat și, cu puțin noroc, dai peste lebedele venite pe plajă. Seara se încheie la saună sau în camera de sare, apoi la o cină cu bucate dobrogene, de la tocăniță la plăcinte.

Pentru cine e potrivită cura

Cura de pe Riviera Românească ajută mai ales la afecțiunile reumatice, de la artroza genunchiului sau a șoldului și spondiloze până la poliartrita reumatoidă și gută. Este recomandată și pentru recuperarea după traumatisme și operații, pentru afecțiunile neurologice și ginecologice cronice și pentru unele forme de psoriazis sau eczeme. Apele sulfuroase de la Mangalia sunt folosite și pentru afecțiuni digestive și hepatice, iar aerul marin face bine căilor respiratorii. Medicii din Techirghiol observă la majoritatea pacienților o ameliorare clară a durerii după doar 5–6 zile de tratament.

Cura nu e doar pentru cei care au deja un diagnostic. Dacă ești tânăr, dar petreci zilnic ore întregi la birou sau la volan, o pauză de extrasezon pe Riviera Românească e o investiție bună în tine. Statul prelungit pe scaun se simte în spate, în umeri și în ceafă, iar procedurile de aici sunt gândite tocmai pentru refacere. Masajele relaxează musculatura, băile și bazinele cu apă sărată ajută la detensionare, kinetoterapia te învață să-ți corectezi postura, iar sauna și camera de sare completează pauza. Nu ai nevoie neapărat de o cură de trei săptămâni: și câteva zile de proceduri, plimbări pe faleză și somn fără grabă te trimit acasă cu altă energie. Iar un scurt consult medical la sosire stabilește și în cazul tău ce proceduri ți se potrivesc.

Tratamentul cu nămol și apă sărată nu este recomandat în stări febrile și boli contagioase, tuberculoză pulmonară, hipertensiune necontrolată, boli cardiace, insuficiență renală, boli hematologice sau diabet dezechilibrat, iar femeile cu sarcini cu risc sunt sfătuite să evite procedurile. De aceea, orice cură începe cu un consult, la care medicul de recuperare decide ce proceduri ți se potrivesc.

Cum îți pregătești cura de toamnă sau de iarnă

Dacă vrei rezultate, rezervă-ți două-trei săptămâni. Medicii recomandă minimum 14 zile de proceduri, optim 18–21, iar extrasezonul e cel mai bun moment pentru o vacanță atât de lungă. Ia cu tine documentele medicale recente, pentru că niciun pacient nu primește tratament fără consultul unui specialist.

Dacă ești pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii, poți folosi un bilet de tratament. În 2026, Casa Națională de Pensii Publice asigură aproximativ 114.000 de bilete. O serie durează 16 zile, dintre care 12 de tratament, iar cererea se depune la casa județeană de pensii.

Înainte să pleci, sună la hotel sau la baza de tratament. Multe unități și restaurante închid după sezon, așa că alege-le pe cele care funcționează tot anul și întreabă ce proceduri sunt disponibile în perioada ta. Iar în bagaj pune haine pentru două anotimpuri: ceva gros și impermeabil pentru plimbările pe faleză, costum de baie și papuci pentru bazine.

Toamna și iarna, Riviera Românească îți oferă ce vara nu poate: liniște, timp și tratament fără grabă. Vino la Techirghiol și Eforie pentru nămol și apă sărată, la Mangalia pentru apele sulfuroase, în Mamaia și Mamaia Nord pentru o pauză de răsfăț. Marea te așteaptă și în extrasezon.