﻿ Angajat Auchan: Dacă nu vă convine, duceți-vă la Lidl. Și eu tot de la Lidl îmi fac cumpărăturile | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Lifestyle Angajat Auchan: Dacă nu vă convine, duceți-vă la Lidl. Și eu tot de la Lidl îmi fac cumpărăturile

Angajat Auchan: Dacă nu vă convine, duceți-vă la Lidl. Și eu tot de la Lidl îmi fac cumpărăturile

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
|
auchan-case-marcat-id52794_inquam_photos_cornel_putan_64554800
Inquam Photos / Cornel Putan

Val Vâlcu vine cu o nouă fază tare (de această dată din supermarket).

Vineri seară, la Auchan Drumul Taberei (București). Lumea... nervoasă. Corporatiști la cumpărături, cu bebeluși de două luni în cărucior, printre virozele de sezon. Doar că reducerea la cumpărături nu acoperă neapărat nota de plată de la farmacie. Dar experiența de la supermarket? Ca la mastercard. Face toți banii.

La casele de marcat era coadă. Era un singur angajat care asista clienții la șase case. Tipul o ceartă pe o doamnă care nu se mișca suficient de repede: „Trebuia să aveți banii pregătiți”.

Doamna se fâstâcește și mai tare, îi scapă banii. Lumea se uită la ea, pentru că ținea coada pe loc.

Un client îi zice: „Domnule, acum ne-a angajat Auchan fără salariu, să facem muncă de casieri. Dacă nu ne plătește, aveți dreptul să ne certați? Suntem angajați doar cu muncă, nu și cu plată?”

La care tipul angajat îi spune: „Domnule, dumneavoastră ați consimțit”.

Clientul: „Cum adică am consimțit?”

Angajatul de la Auchan: „Păi, dacă nu vă convine, duceți-vă la Lidl. Acolo vă cântărește, vă scanează produsele, vă face totul la casa de marcat. Și eu îmi fac cumpărăturile la Lidl”.

Dacă nu este asta cea mai tare replică... nu știu care este alta.

Și are perfectă dreptate angajatul de la Auchan. Noi am acceptat să nu mai fie casieri. Dacă nu mai mergeam la cumpărături, erau nevoiți să pună la loc casierii. Noi ne scanăm produsele, le cântărim, căutăm codurile și, dacă nu ne mișcăm suficient de repede, mai primim și observații. Facem munca de casieri, dar rămânem clienți când vine vorba de plată. Auchan economisește. Clientul muncește. Și tot el trebuie să aibă banii pregătiți.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

auchan
lidl
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (4)

Ruben Șumandan   •   10 Octombrie 2026   •   18:51

Mi se părea normal ca atunci când îmi scanez eu produsele și fac plata să fie mai ieftine,deoarece în preț nu intră și salarul casierului.

Miron Dumitru   •   10 Octombrie 2026   •   10:24

Fix asa s-a intamplat ????. Lasati minciunile. Si la Lidl au case din alea si te uita Dumnezeu la coada.
Nu mai mintiti

Petre   •   10 Octombrie 2026   •   08:18

Mda! Am vazut faze similare la alte marketuri. Cu siguranta fara casieri este neplacut, motiv pentru care nu cumpar daca nu exista niciunul prezent.

Mihai1   •   09 Octombrie 2026   •   22:29

Un domn aceea un coș plin. Îl aud vorbind la telefon:
- Dragă, a terminat ăla micu prăjitura? Dacă da, adu-l dragă în magazin să mergem la casa specială!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Lifestyle
Citește mai multe din Lifestyle
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close