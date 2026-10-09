Angajat Auchan: Dacă nu vă convine, duceți-vă la Lidl. Și eu tot de la Lidl îmi fac cumpărăturile

Inquam Photos / Cornel Putan

Val Vâlcu vine cu o nouă fază tare (de această dată din supermarket).

Vineri seară, la Auchan Drumul Taberei (București). Lumea... nervoasă. Corporatiști la cumpărături, cu bebeluși de două luni în cărucior, printre virozele de sezon. Doar că reducerea la cumpărături nu acoperă neapărat nota de plată de la farmacie. Dar experiența de la supermarket? Ca la mastercard. Face toți banii.

La casele de marcat era coadă. Era un singur angajat care asista clienții la șase case. Tipul o ceartă pe o doamnă care nu se mișca suficient de repede: „Trebuia să aveți banii pregătiți”.

Doamna se fâstâcește și mai tare, îi scapă banii. Lumea se uită la ea, pentru că ținea coada pe loc.

Un client îi zice: „Domnule, acum ne-a angajat Auchan fără salariu, să facem muncă de casieri. Dacă nu ne plătește, aveți dreptul să ne certați? Suntem angajați doar cu muncă, nu și cu plată?”

La care tipul angajat îi spune: „Domnule, dumneavoastră ați consimțit”.

Clientul: „Cum adică am consimțit?”

Angajatul de la Auchan: „Păi, dacă nu vă convine, duceți-vă la Lidl. Acolo vă cântărește, vă scanează produsele, vă face totul la casa de marcat. Și eu îmi fac cumpărăturile la Lidl”.

Dacă nu este asta cea mai tare replică... nu știu care este alta.

Și are perfectă dreptate angajatul de la Auchan. Noi am acceptat să nu mai fie casieri. Dacă nu mai mergeam la cumpărături, erau nevoiți să pună la loc casierii. Noi ne scanăm produsele, le cântărim, căutăm codurile și, dacă nu ne mișcăm suficient de repede, mai primim și observații. Facem munca de casieri, dar rămânem clienți când vine vorba de plată. Auchan economisește. Clientul muncește. Și tot el trebuie să aibă banii pregătiți.