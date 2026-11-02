Câștigătorii Premiilor Muzicale Radio România 2026

Din articol Lista completă a câștigătorilor Premiilor Muzicale Radio România 2026

Gala Premiilor Muzicale Radio România 2026 a avut loc luni, 2 noiembrie, la Sala Radio, începând cu ora 19:00.

Evenimentul, prezentat de Irina Baianț și Adrian Nour, a reunit artiști și nume cunoscute ale muzicii românești, iar premiile au recompensat performanțele din mai multe genuri și categorii muzicale.

14 trofee superbe, creaţii originale din cristal cu încrustaţii de argint, purtând semnătura cunoscutului artist plastic Ioan Tămâian, au fost înmânate artiştilor premiaţi, pentru performanţele lor din anul 2025.

Covor roşu, reflectoare, paparazzi, camere tv şi multe aplauze - astfel au fost întâmpinate vedetele nominalizate la premii încă de la intrarea în foaierul Sălii Radio.

Premiile au fost înmânate de invitaţi speciali, interpreţi şi compozitori, personalităţi ale vieţii muzicale și realizatori de emisiuni ai postului public de radio. A fost pe scenă, întreaga seară, Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Muzicale Radio România 2026

• Cel mai bun debut – Daria Lupi

• Cel mai bun cântec pop – Irina Rimes, „Să nu uiți cât te-am iubit”

• Cel mai bun cântec rock – Dora Găitanovici, „Vând ploi”

• Cel mai bun artist rock – Grimus

• Cel mai bun artist folk – Cătălin Stepa

• Cântecul anului – Misha Miller și Alex Velea, „Bam Bam”

• Albumul anului – Lidia Buble, „Fragil”

• Cea mai bună interpretă – Andia

• Cel mai bun interpret – The Motans

• Artistul anului – The Urs

• Best Jazz – Ana Cristina Leonte

• Best Alternative – Om la Lună

• DJ-ul anului – Adrian Șaguna

• Premiul Publicului – Alexia

• Premiul de Excelență – Simona Strungaru

Premiul Publicului a fost acordat în urma votului exprimat pe site-ul oficial al evenimentului, premiilemuzicaleradioromania.ro.