Proprietarul Kanal D se retrage din România. Grupul Clever Media preia Kanal D, Kanal D2 şi Radio Impuls

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Grupul format din televiziunile Kanal D, Kanal D2 şi Radio Impuls va avea patroni români, după ce Grupul Clever România preia operaţiunile din România ale grupului Doğan Media.

„Doğan Holding a semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru transferul integral al acțiunilor (100%) Doğan Media International către Grupul Clever Media. Tranzacția reflectă valoarea construită de Doğan Media în România și deschide o nouă etapă de dezvoltare pentru brandurile și operațiunile grupului”, se arată în comunicatul companiei.

Doğan Media Invest BV și DHI Investment au semnat contractul de vânzare-cumpărare a pachetului integral de acțiuni deținute în Doğan Media International către Romanian Content Project SRL, societate deținută de Clever Media Network SRL și EAD.RO Interactive SRL. Din portofoliul Doğan Media International SA fac parte cele două televiziuni generaliste, Kanal D și Kanal D2, postul de radio Radio Impuls și divizia Digital.

„Doğan Holding își continuă astfel procesul de transformare, în linie cu strategia de optimizare a portofoliului și simplificare a activităților Grupului. Tranzacția reflectă valoarea construită de-a lungul anilor de Doğan Media în România prin brandurile sale puternice și expertiza acumulată în industria audiovizuală. Acest pas marchează o nouă etapă a dezvoltării grupului media și creează premise solide pentru valorificarea oportunităților viitoare, într-o industrie dinamică, aflată într-o continuă transformare tehnologică și structurală.

Doğan Media International și-a consolidat poziția în top trei grupuri media din România, reunind branduri relevante pentru milioane de consumatori, produse editoriale cu impact și echipe care au contribuit la dezvoltarea industriei locale”, se mai arată în precizările companiei.

Clever Media îşi extinde portofoliul cu Kanal D, Kanal D2 şi Radio Impuls

Portofoliul actual al Grupului Clever Media cuprinde 18 canale de televiziune, printre care Prima TV, Prima News, cele cinci canale Prima Sport, Prima 4K, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV, Prima History, Prima Comedy, Prima World & Travel şi Nostalgia TV, precum şi un ecosistem digital extins, care include platforme precum Profit.ro, Cotidianul.ro, Life.ro, PrimaSport.ro şi PrimaPlay.ro.

În aproape două decenii de prezență pe piața românească, Kanal D și-a consolidat poziția în topul televiziunilor din România, plasându-se pe primul loc în Day Time și pe locul secund în Prime Time, la nivel național.

„Grupul Clever Media, unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul media românesc, și-a extins constant portofoliul prin investiții în conținut, tehnologie și distribuție, construind un ecosistem integrat de platforme TV și digitale, susținut de comunități online și audiențe loiale.

Tranzacția nu este încă finalizată

Finalizarea tranzacției este supusă obținerii aprobărilor autorităților competente și îndeplinirii condițiilor prevăzute în documentația contractuală. Până la finalizarea acesteia, Doğan Media International va funcționa în structura actuală, iar operațiunile, echipele și brandurile sale își vor desfășura activitatea în condiții normale și fără întrerupere.

„Odată finalizată, tranzacția va reprezenta un moment de referință pe piața media din România, unind forțele și expertiza a două grupuri media de top, cu scopul strategic de a consolida o poziție de leadership pe piața locală și de a oferi conținut de calitate, accesibil de pe platforme multiple, în orice moment”, se mai arată în anunț.