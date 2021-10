VIDEO - Imagini rare cu un pui de CĂPRIOARĂ, surprinse în Parcul Natural Comana

Romsilva a publicat imagini cu un pui de căprioară din Parcul Natural Comana.

"Un puiuț de căprioară (Capreolus capreolus juvenil) surprins de una din camerele de monitorizare din Parcul Natural Comana, instalată de colegul nostru, Cătălin Croitoru. Romsilva-Parcul Natural Comana este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, fiind situat în sudul țării, în județul Giurgiu, și are o suprafață de 24.963 de hectare, din care 8.024 de hectare sunt păduri. Aici se regăsește Balta Comana, a treia zonă umedă a României, după Balta Mică a Brăilei și Delta Dunării, unde trăiesc 141 de specii de păsări și 13 specii de pești.", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Romsilva.

Aglomerație mare la standul României de la Expoziția Internațională ”One With Nature-World of Hunting and Nature Exhibition”

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, instituție sub autoritatea Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost desemnată să reprezinte și să organizeze standul țării noastre la Expoziția internațională ”One With Nature-World of Hunting and Nature Exhibition”. A fost aglomerație mare la standul țării noastre.

"Expoziția Internațională ”One With Nature” este cel mai prestigios eveniment de profil la nivel internațional, care oferă țărilor participante, inclusiv României, posibilitatea de a prezenta bogățiile naturale și utilizarea durabilă a naturii de către oameni, din perspectiva mai largă a activităților legate de silvicultură, vânătoare, managementul apelor și pescuit.

Standul României este unul spectaculos, cu un concept unic care pune în valoare bogățiile naturale ale țării noastre. Standul este construit din lemn, pe un singur nivel, amplasat în pavilionul A al complexului HungExpo. Conceptul de prezentare pune în valoare cinci zone distincte ce reprezintă formele de relief ale țării cu flora și fauna lor specifice, precum și Delta Dunării. Pe structuri de lemn sunt expuse trofee mondiale și naționale, iar în centrul standului, pe două ecrane mari, rulează imagini cu diferite zone și fauna bogată a României.", precizează Romsilva.