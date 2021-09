Vibrația interioară, metodă de CALCUL pe înțelesul tuturor. Numerolog: Momentul în care ne-am născut NU este întâmplător

Numerologul Corina Stratulat a explicat ce este vibrația interioară și cum o putem calcula singuri, în funcție de data nașterii.

"Noi avem de foarte multe informații pentru a avea o viață liniștită, echilibrată și a ne îndeplini dorințele și misiunea în această viață. Evident că momentul în care ne-am născut nu este întâmplător, dar data noastră de naștere conține extrem de multă informație. Din păcate mult timp nu am avut acces, iar acum este nevoie de un mic efort pentru a înțelege această informație. Folosind numerologia, care mie personal îmi este foarte drag și la îndemână, avem acces la această informație. Metaforic, imaginați-vă că suntem ca un computer cu care noi am vrea să facem performanță, să obținem anumite lucruri, doar că nu ne cunoaștem acest computer, ce este bun, ce limite are, care sunt softurile principale și cum ăl putem mânui cel mai bine.", a explicat Corina Stratulat la Realitatea Plus atunci când a fost întrebată ce este vibrația naturală.

Metodă de calcul a vibrației interioare

În continuare numerologul a explicat cum ne putem calcula singuri această vibrație interioară.

"Așa că luăm data nașterii și vedem cât de ușor putem interpreta. Exemplu: 24.04.1982. data noastră de naștere conține zi, lună și an. Acest lucru nu se schimbă și nici data la care ne-am născut nu se schimbă niciodată. Prin numerologie noi practic interpretăm cifrele din viața noastră. Când vorbim despre o persoană, sigur că data de naștere este prima relevantă. De asemenea, ne putem analiza și numărul casei, numărul de la mașină, toate conțin informații. În numerologie vorbim despre interpretarea lor ca și vibrație, ca și calitate, nu vorbim de cantități, cum este în matematică.Ziua în care ne-am născut este un indicator principal în numerologie și se numește vibrație interioară. pentru a o interpreta întotdeauna trebuie să reducem numerele la o singură cifră, deci vom avea 2=4=6. Prin urmare vibrația interioară este 6. practic aceste este mecanismul nostru interior, primele noastre tendințe, predispoziții, abilități, nevoi pe care le avem și evident că în relațiile pe care le avem vom manifesta aceste lucruri.", a explicat Corina Stratulat.