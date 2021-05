Dovada că pisicile au 9 vieți. Momentul în care o felină sare de la etajul 5 pentru a se salva dintr-un incendiu. VIDEO

Se spune că pisicile au 9 vieți. Mitul pare a fi confirmat de o felină din SUA. Hennessy, o pisică din orașul american Chicago, a devenit celebră după ce a supraviețuit unei căderi în gol de la etajul 5 al unei clădiri, scrie ABC Chicago. Momentul a fost filmat de către oamenii care au venit să vadă incendiul care izbucnise la etajul respectiv.

Aflată pe balcon, felina a decis că mai bine sare și a plonjat în gol. In imaginile video se vede mult fum provenind de la ferestrele sparte ale două apartamente de la etajul cinci al unui bloc. Apoi, după câteva minute, apare o mică umbră întunecată.



Este o pisică neagră, care scoate cu grijă capul dintr-unul din geamurile sparte. Analizează cu atenție distanța până jos, testează scurt partea laterală a clădirii cu labele din față și apoi sare. Se aude cu oamenii aflați în zonă țipă, speriați fiind că pisica va muri. Totuși, felina aterizează cu succes. A ratat la mustață un zid de beton și a căzut în picioare, pe iarba din fața clădirii, fără a fi rănită. A fugit imediat și s-a ascuns sub o mașină. A ieșit după câteva minute și a încercat să sară gardul, ca să se întoarcă acasă. Ulterior a plecat.

"Pisica Hennessy nu s-a întors acasă o zi după ce a sărit de la etaj.", a scris pe Twitter Departamentul de Pompieri din Chicago.

Proprietarul lui Hennessy a spus că aceasta este o pisică de casă care nu iese prea des afară, așa că vecinii îl ajută acum să o caute. El crede că pisica se ascunde undeva lângă clădire și este speriată.

Cat update. Hennessy the flying cat has not returned home yet. Neighbors near 65th and Lowe are out looking for the now famous feline. His owner says he is a house cat that did not go out. We will update if he is located.(Langford)