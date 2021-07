Haz de necaz. Idee pentru Sectorul 1: o nouă profesie. Cel mai tare video

Cel mai bogat sector al Capitalei, Sectorul 1, este plin de gunoaie și șobolani. În acest timp, primarul Clotilde Armand duce războaie cu mafia imaginară, din orice, mafie să fie, că-n rest oricum nu sunt bani pentru nimic. Mă întreb ce război duce cu elevii, cărora nu le dă bursele... Curios cum cel mai bogat sector al Capitalei nu are bani pentru nimic. În schimb, la Sectorul 1 domnesc războaiele în coaliție, dar și cu firmele contractate. Mai domnesc și gunoaiele, iar șobolanii sunt cei care se simt cel mai bine, sunt în largul lor. Se vede că economia este înfloritoare, au de unde alege. Din păcate, e o economie bazată pe consum, dar ne consolăm cu ea. Șobolanii se închină la Clotilde Armand și se roagă să o țină buna coaliție în funcție cât mai mult și oamenii s-o voteze etern, pentru a ajunge să înoate în gunoaie. Însă, și această nouă ”civilizație” din Sectorul 1 trebuie să se adapteze și să conviețuiască în armonie cu omul și cu mediul. Așa că schimbarea ”de peisaj” adusă de primarul USR-PLUS vine la pachet și cu o nouă profesie, unică în țară, cea de dresor de șobolani. În cele din urmă, va fi o meserie bănoasă (și blănoasă, că doar nu vrea cineva să se trezească cu un colocatar gri-șobolan în pat, așa cum am văzut că s-a mai întâmplat.

Și dacă credeți că tot ce citiți mai sus e o ironie sau vreo glumă, vă invit să urmăriți următorul video:

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de WILDLIFE | ANIMALS | NATURE (@thewild.animals)

Garda de Mediu a amendat Primăria Sectorului 1 cu 160.000 de lei în scandalul gunoaielor. Primarul Clotilde Armand spunea că informaţia este falsă, dar comunicatul de presă a venit s-o contrazică: "UAT SECTOR 1 nu a luat măsurile de salubrizare a sectorului 1 și nu a prezentat documente privind respectarea legislației de mediu. Au fost aplicate, astfel, două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 160.000 lei"

Și nici așa nu s-a rezolvat nimic.

În avalanșa de probleme din Sectorul 1, jurnalistul Val Vâlcu a ridicat o întrebare-cheie: ”Haideți să o luăm invers. Ce a bugetat doamna Clotilde Armand? Că școli nu, proiecte nu, pază nu, spitale nu, gunoi nu! Ce a funcționat în Sectorul 1 dintre aceste servicii publice?”

"Tocmai acest lucru i l-am cerut și doamnei Clotilde Armand", a răspuns liberalul de la Sectorul 1, Dragoș Preda, într-un interviu pentru DCNews.

Acest articol reprezintă o opinie.