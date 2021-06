Povestea emoționantă a unui câine care și-a regăsit stăpânii după 11 ani

O familie din Dorset, Anglia, a avut parte de o surpriză nemaipomenită atunci când și-a găsit câinele pierdut. Patrupedul a dispărut din curtea familiei în urmă cu 11 ani, iar membrii acesteia l-au căutat săptămâni la rând, dar fără succes, scrie Dorset Echo.

Credeau că nu îl vor mai revedea vreodată. Totuși, recent, Sarah Covell, soțul său, și cele două fiice, Elektra și Tallulah, acum în vârstă de 18 și, respectiv, 20 de ani, au primit un telefon de la un veterinar care are un cabinet la 30 de minute distanță de casa familiei. Au avut parte de surpriza vieții lor. Omul le-a spus că patrupedul pierdut e la el.

"Nu mi-a venit să cred"

"Am primit un telefon de la veterinar și mi-au spus că mi-au găsit câinele și primul meu gând a fost că unul dintre cei câini din rasa terrier a fugit. Apoi au spus că au verificat microcipul și că numele său este Crumpet. Nu mi-a venit să cred. Eram pe bicicletă și aproape că am căzut, am fost atât de șocată. Renunțasem să sper că se va întoarce și credeam că s-a pierdut pentru totdeauna. Este atât de minunat că a venit acasă.”, a spus Sarah Covell.

Din păcate, Crumpet are mai multe probleme de sănătate. El și-a pierdut auzul din cauza unor tumori la ambele urechi. Familia l-a dus la medic și a fost operat, dar auzul nu îi va reveni niciodată. Oamenii habar nu are unde a fost câinele lor mai bine de un deceniu și nu știu dacă acesta dacă a scăpat din grădina lor sau a fost furat. Totuși, bănuiesc că cineva l-a găsit pe Crumpet, dar că acum a fost abandonat din cauza stării de sănătate.

„Vom petrece vara readucând-o la sănătate și îngrijind-o cu toții, împreună, ca familie. Este cel mai minunat lucru că a venit acasă. Ne este atât de dragă și pare atât de fericită că este în preajma noastră, iar fetele sunt încântate că pot petrece timp cu ea. Îmi pare rău că am ratat cei mai buni ani din viața ei, dar sperăm că vom mai avea ceva timp cu ea.", a mai spus Sarah Covell.

