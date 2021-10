Românul care a moștenit peste un sfert de milion de euro de la soțul său vicar de 81 de ani are un nou iubit, și mai bogat. ”Sunt foarte deștept” / Foto: Pixabay

Florin Marin, românul care a moștenit peste un sfert de milion de euro de la soțul său vicar de 81 de ani are un nou iubit, și mai bogat.

Florin Marin, românul care a moștenit 250.000 de lire sterline de la fostul său soț, vicarul englez de 81 de ani Philip Clements, are acum un nou iubit, și mai bogat, scrie The Sun. Partenerul modelului în vârstă de 28 de ani are aproape dublul vârstei lui, 51 de ani. Cei doi au mai fost împreună, pe când Florin luase o pauză de la relația cu vicarul.

Vicarul britanic Philip, din Eastry, Kent, s-a mutat în România pentru a fi alături de Florin Marin, cu 55 de ani mai mic, după ce s-au căsătorit în 2017. Vicarul Philip Clements a murit în iunie 2020, singur, într-un spital din București, după ce starea de sănătate i s-a degradat din cauză că nu mai avea acces la medicamentele ce îi fuseseră prescrise în Marea Britanie. Florin va primi acum pensia lunară de 2.000 de lire sterline a soțului său pentru tot restul vieții și 150.000 de lire sterline din polița de asigurare de viață a vicarului, plus o proprietate în valoare de 100.000 de lire sterline.



Dar acum Florin are un nou iubit, și mai bogat. Este vorba despre Jeronimo Jesus, spaniolul mai bătrân cu 23 de ani fiind cel care îi plătește acum stilul de viață luxos.

"Sunt foarte deștept și nu mă pot minți”

Românul stă într-o vilă și a declarat pentru sursa citată: „De sărbători, plătește spaniolul meu Jeronimo Jesus de Vega. Eu nu-mi cheltuiesc banii în vacanțe, iubiții mei plătesc pentru asta”.

”Încă mai am bani de la soțul meu pentru că nu sunt prost să-i cheltuiesc pe lucruri mărunte. Pun banii într-o bancă, acolo.”, a mai spus modelul român.

De când s-a aflat de moștenirea primită de la vicarul englez, Florin ar fi fost contactat de alți bărbați care sperau să pună mâna măcar pe o parte din avere.

”Mă contactează uneori pe Facebook, dar și pe TikTok, promițându-mi că vor fi alături de mine toată viața. Dar le spun că nu se pot juca cu mine, pentru că sunt foarte deștept și nu mă pot minți.”, mai spune românul.

Florin Roman susține că este posibil să se căsătorească la un moment dat cu noul său iubit, dar că nu se grăbește să facă acest pas.