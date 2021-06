Un labrador i-a salvat viața stăpânei sale, sărind în fața unui șarpe cu clopoței

Loialitatea unui câine nu se compară cu nimic - dovadă face și un labrador din California, SUA, care i-a salvat viața stăpânei sale imediat ce a observat un șarpe cu clopoței pregătit să o atace. Patrupedul a sărit în fața șarpelui, protejând-o astfel pe femeia care îl îngrijește.

Daily Star informează că femeia se afla în locuința sa, când un șarpe cu clopoței și-a făcut apariția pentru a o ataca. Câteva clipe mai târziu, patrupedul și-a împins stăpâna și a sărit el în fața șarpelui cu clopoței.

Femeia a povestit că 'nici nu am apucat să mă întorc. Marley (n.r. câinele) deja mă împinsese și s-a pus între mine și șarpe. Am simțit că mi se oprește inima. Primul meu gând a fost că îmi voi pierde prietenul. Am crezut că va muri.'

Labradorul a fost mușcat de șarpele cu clopoței de două ori.

După incident, femeia și-a dus patrupedul la veterinar, acolo unde a primit îngrijiri medicale. În prezent, starea lui este stabilă și se află sub tratament.

VEZI ȘI: Adopții animale. Blu și Ciobănilă, doi căței speciali, au nevoie de o familie iubitoare. Vei primi dragoste necondiționată (FOTO)

O pasăre a început să latre, după ce a fost crescută de un câine. N-ai văzut ceva mai tare!

O păsăre abandonată a început să latre ca un câine după ce a fost adoptată de un patruped adorabil, despre care crede că este mama ei.

Molly a fost găsită mai mult moartă decât vie de o cățelușă din rasa Staffordshire Bull Terrier, însă, din fericire, patrupedul, în vârstă de un an, a avut grijă de pasăre ca și cum ar fi fost propriul ei pui. La recuperarea lui Molly au contribuit și stăpânii patrupedului, Juliette Wells, ( 45 de ani) si Reece (52 de ani), iar pasărea și-a revenit complet.

„Am început să observăm că Molly latră în aprilie, anul acesta. Am crezut că Peggy era cea care lătra, dar când ne-am uitat la ea, ea dormea ​​adânc. Apoi am văzut și auzit-o pe Molly", a dezvăluit Juliette pentru Daily Mail.

„Am început să râdem atât de mult pentru că suna foarte mult ca Peggy. Nu mi-a venit să cred. Acum face asta de câteva ori, în fiecare zi. În unele zile mai mult decât în altele, în funcție de ceea ce se întâmplă. Dacă aude alți câini în cartier sau un zgomot în tufiș, lată.", a mai spus Juliette Wells.

Până să o întâlnească pe Molly, cățelușa Peggy se temea teribil de păsări. Dintr-un motiv pe care nimeni nu-l cunoaște, a prins mare drag de pasăre, iar acum sunt de nedespărțit! (Vezi VIDEO aici.)