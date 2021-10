VIDEO - Imagini rare cu un grup de ciute, surprinse într-o pădure din Parcul Natural Bucegi

Romsilva a publicat imagini spectaculoase cu un grup de ciute, surprinse într-o pădure din Parcul Natural Bucegi.

"Întâlnire cu un grup de ciute într-o pădure din Parcul Natural Bucegi, într-o filmare realizată de colegii noștri Vali Bălan și Bogdan Butufei.

Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană. Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecați, întotdeauna, viței şi chiar cerbi din al doilea an.

Pădurile din Parcul Natural Bucegi asigură faunei toate condițiile de hrană, adăpost și liniște, necesare unui habitat sănătos. Parcul Natural Bucegi, situat în centrul țării, unul din cele 22 de parcuri administrate de Regia Națională a #Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de peste 32.000 de hectare, din care aproape 21.500 de hectare sunt păduri.", se arată într-o postare pe pagina oficială de Facebook a Romsilva.

"Imagini de vis cu mozaicul culorilor de toamnă"

Romsilva a publicat și imagini filmate în Codrii Seculari Strâmbu-Băiuț.

"Imagini de vis cu mozaicul culorilor de toamnă în Codrii Seculari Strâmbu-Băiuț, într-o filmare aeriană superbă realizată de Călin Ardelean, expert WWF România.

Codrii Seculari Strâmbu Băiuț sunt păduri de stat administrate de Direcția Silvică Maramureș, care au fost puse sub protecție din 2005, la inițiativa Ocolului Silvic Strâmbu Băiuț Din 2011, Codrii Seculari Strâmbu Băiuț au fost incluși în situl de importanță comunitară, cu o suprafață de 2.962 de hectare, iar un an mai târziu, au fost incluși în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine.

Ulterior, 598 hectare din Codrii Seculari Strâmbu Băiuț au fost incluși în Patrimoniul mondial natural al UNESCO, cu o zonă ”tampon” de 713 hectare. Pădurile virgine de la Strâmbu Băiuț cuprind cele mai bine conservate păduri de fag și de amestec de fag și brad, care împreună cu componenta Groșii Țibleșului, aparțin unor trupuri de pădure din partea nordică a Carpaților Orientali, ce reprezintă un culoar de expansiune al fagului în Munții Carpați după ultima glaciațiune. Custodia sitului Codrii Seculari Strâmbu Băiuț a fost asigurată, până de curând, de Romsilva - Direcția Silvică Maramureș și de organizația WWF România.", mai scrie Romsilva.