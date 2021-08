Dr. Vasi Rădulescu: 13 lucruri pe care le înveți din traiul cu o PISICĂ

Ziua internaţională a pisicii este celebrată în fiecare an la 8 august, începând din 2002. Cu această ocazie, dr. Vasile Rădulescu a scris pe pagina sa de Facebook 13 lucruri pe care le putem învăța din traiul cu o pisică.

VEZI ȘI: 8 august - Ziua internațională a PISICII. Informații neștiute despre aceste feline

13 lucruri pe care le poți învăța de la pisica ta

"O pisică e o sursă inepuizabilă de fericire. Pe lângă asta, transmite învățăminte ce nu ar trebui ignorate.

1. Somnul este foarte important pentru a-ți reîncărca bateriile. Motanul meu se odihnește vreo 20 de ore pentru a face o grămadă de nebunii, noi dormim câteva ore pentru a munci apoi de ne sar capacele. Ar trebui să ne punem mari semne de întrebare dacă e normal cum procedăm.

2. Cum să fii uimit de orice. Găsește un cablu și e-n stare să se joace trei ore cu el de parcă e cea mai mare grozăvie. Se uită un ceas cum picură apa la chiuvetă (i-o las așa). Se bagă în orice cutie. Profită de cel mai neînsemnat lucru posibil. Noi mai știm să fim uimiți, să ne jucăm?

3. Are nevoie de foarte puține lucruri pentru a trăi. Primește un plic de mâncărică cu pui/somon/vită, aleargă de nerăbdare și patinează pe parchet, mănâncă cu poftă și apoi își vede de ale lui. Mănâncă strict când îi este foame și se oprește când se satură; are nevoi minime. Translatăm asta și la oameni?

4. Se îngrijește zilnic. Își spală toată blănița, insistă pe zonele pe care le știe problematice, chiar l-am prins manevrând coada cu lăbuțele, pentru a o linge cum trebuie. Omul ar trebui să pună mai mult preț pe asta, pe îngrijirea lui proprie și personală, și nu mă refer numai la clasicul duș pe fugă.

5. Dacă lași un lucru pe undeva pe birou, sunt șanse mari să-l vezi jos. Mâncasem un pachet de biscuiți și rămăsese țipla cu firimituri în ea. Oscar a dărâmat-o în două secunde, murdărind parchetul. Nu mai lenevesc și duc ambalajele imediat la coș.

6. Am avut o cefalee groaznică. Ce autocontrol, ce masaj pe scalp, ce antialgic; nu trecea cu nimic. Am reușit să mă bag în pat și Oscar a simțit că ceva nu e-n regulă. S-a făcut cocoloș lângă capul meu și am avut un sentiment profund de liniște. Ce voiam să zic aici: să mergem aproape de oamenii care nu se simt bine.

7. E mereu prins în clipa prezentă. Nu pare deranjat de fapte din trecut și nu pare să-i pese vreun pic de viitor.

8. Îl suspectez că e maestru în meditație. A luat o poziție covrig și a stat cinci ore fără să se miște. Nu dormea. Era cu siguranță în păturile subconștientului. Pun mare preț pe meditație și recomand oricui să o facă, să se retragă undeva în liniște și să stea cu gândurile aranjate, fără distrageri inutile de atenție.

9. Oscar e foarte deschis să încerce lucruri noi. Am făcut paste și el a spălat farfuria. A șters praful de sub mobila de la bucătărie. A reorganizat produsele de igienă din baie, dărâmându-le pe toate. Citește destul de mult, își scoate câte două trei cărți, le privește deschise pe jos, dă paginile și apoi se culcă, plin de informații noi. A învățat să folosească laptopul. Cum să deschizi Chrome și-n Google să scrii „ț60ghhhh”? Cred că voia să transmită un mesaj către CIA. Cat Intelligence Agency. Iese din zona de confort și face mereu lucruri noi.

10. Nu pune totul la suflet. Își mai ia câte o palmă ușoară când e prea nebun, primește în timpan o expresie mai grea, dar trece peste, nene! Păi omul e-n stare să stea cinci ani supărat dacă i se pare lui că cineva i-a vorbit urât.

11. Nu procrastinează absolut deloc. Dacă o telecomandă trebuie dărâmată în maximum un minut, face tot posibilul să rezolve treaba. Nu lasă nimic pe mai târziu.

12. Știe ce înseamnă perseverența. A intrat o muscă în casă și imediat a pus ochii pe ea. I-au trebuit vreo două sute de salturi să o prindă, dar nu s-a dat bătut nici măcar o secundă. Câți oameni nu renunță prematur, pentru că își pierd interesul, neavând rapid un rezultat palpabil?

13. Cred că el are toate afecțiunile psihiatrice din lume, la cum se comportă. Uneori e bine să faci pe nebunul, ca o măsură de siguranță când lucrurile și oamenii te consumă din toate părțile.", a scris dr. Vasi Rădulescu pe pagina sa de Facebook.