8 august - Ziua internațională a PISICII. Informații neștiute despre aceste feline

Ziua internaţională a pisicii este celebrată în fiecare an la 8 august, începând din 2002, iniţiativa principală în acest sens aparţinând Fondului Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare - IFAW), relatează Agerpres. IFAW şi alte grupuri care militează pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an pisicii, pentru a creşte gradul de conştientizare al oamenilor faţă de nevoile pisicilor şi faţă de lupta împotriva neglijării şi abuzurilor comise asupra acestora.



Începând din anul 2020, organizaţia International Cat Care a avut iniţiativa stabilirii unei teme pentru această zi. Pentru anul 2021 International Cat Care a stabilit ca tema să fie "#BeCatCurious Training for Cats and their Humans", potrivit site-ului organizaţiei.







Pisica în Antichitate





În antichitate pisica a constituit adesea obiectul unui adevărat cult, după cum o dovedesc, spre exemplu, colecţiile de mumii şi statuetele provenite din Egipt. În Egipt fiecare templu adăpostea familii de pisici. Când o pisică murea, corpul acesteia, îmbălsămat cu grijă cu substanţe aromate, era depus într-un mic sicriu împodobit adesea cu încrustaţii de aur, care era îngropat într-un cimitir special, rezervat exclusiv pisicilor.



Vestigii ale civilizaţiei Egiptului antic ne-au oferit dovezi că pisica era venerată în mijlocul familiilor regale din acele vremuri, arată Kay Ragland în lucrarea sa Kittens (publicată prima dată în 1988). Când oamenii de ştiinţă au pătruns în mormintele faraonilor au descoperit pisici mumificate îngropate în camere aflate în interiorul piramidelor, împreună cu alte lucruri de mare valoare. Ei au descoperit, totodată, pe pereţi hieroglife care făceau referire la o rasă de pisică foarte respectată în Egiptul antic.

Mai recent, la sfârşitul anului 2018,o echipă de arheologi egipteni a descoperit la situl de la Saqqara, în apropiere de Cairo, şapte morminte (patru dintre acestea cu o vechime de peste 6.000 de ani) în interiorul cărora au fost găsite şi pisici mumificate. Trei dintre aceste morminte datează din vremea Noului Regat (a doua jumătate a celui de-al doilea mileniu înaintea erei noastre) şi funcţionau ca nişte necropole pentru pisici, preciza la acea dată, într-un comunicat, ministrul egiptean al Antichităţilor, Khaled el-Enany.

Pisicile, considerate slujitoare ale diavolului





În Evul Mediu pisicile au căzut, adesea, în dizgraţia oamenilor, fiind considerate slujitoare ale diavolului. Au fost momente în istorie în care, în unele ţări, pisicilor le erau atribuite puteri magice şi, în unele cazuri, chiar malefice. Până să-şi recapete definitiv titlul de prietene ale căminelor, pisicile au fost mult timp victimele prejudecăţilor absurde ale unor epoci frământate. Cele nouă vieţi legendare ale pisicilor reprezintă o fantezie care se datorează poate faptului că aceste animale remarcabile pot îndura multe maltratări şi totuşi supravieţuiesc, se arată în lucrarea Ghid felin, autori dr. Filea Ioan Ivana şi dr. Simona Filea Ivana (Editura Ceres, Bucureşti, 1993).



Unele civilizaţii au privit pisica ca pe un simbol religios, venerând-o ca atare. În anumite ţări se consideră că pisica aduce noroc şi, ca atare, una sau două pisici sunt adesea oferite drept cadou de nuntă pentru a aduce bogăţie şi prosperitate noului cuplu căsătorit, arată Kay Ragland în lucrarea sa Kittens.

Rase de pisici





Având o diversitate de rase (Siameză, Abysiniană, Albastru de Rusia, Bengaleză, British Shorthair, British Longhair, Maine Coon, Norvegiană de Pădure, Persană, Ragdoll, Singapura, Sphynx, Chartreux etc.), pisica se ataşează destul de repede de stăpân. Totuşi, deşi domesticite de atâţia ani, pisicile au păstrat şi unele instincte sălbatice. În prezent, în întreaga lume există aproximativ 60 de rase de pisici cunoscute, iar pisica europeană cu blana scurtă este cea mai răspândită, indică portalul www.cute-calendar.com.



Pisica este o felină foarte curată, silenţioasă, independentă şi fidelă şi nu necesită o îngrijire complicată. Numeroase studii au arătat că deţinerea unei pisici ca animal de companie a condus la îmbunătăţirea stării psihice, la combaterea stress-ului, a anxietăţii şi a depresiei stăpânului, potrivit site-ului www.daysoftheyear.com. Pisica este renumită pentru torsul ei specific, care este considerat relaxant şi cu un efect de calmare a durerilor.

Ce este Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor

Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor este o organizaţie globală non-profit pentru protecţia animalelor, iar viziunea acesteia este o lume în care animalele sunt respectate şi protejate. Înfiinţată în 1969, IFAW are în prezent birouri în 15 ţări şi derulează proiecte în peste 40 de ţări. Din 1969, IFAW a oferit asistenţă practică şi protecţie animalelor aflate în nevoie. Astfel, în perioada 2000-2018, 275.598 de animale au fost salvate, tratate şi adăpostite, menţionează site-ul amintit.



International Cat Care este o organizaţie caritabilă fondată în 1958 de un mic grup de iubitori împătimiţi de pisici, nevoiţi să se confrunte cu lipsa mare de informaţii despre sănătatea şi bunăstarea pisicilor. Şi în prezent, organizaţia depune eforturi pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării pisicilor de pretutindeni. Viziunea organizaţiei este "O lume în care experienţa de viaţă a fiecărei pisici va fi una cât se poate de bună" .



Scopul organizaţiei International Cat Care este de a da posibilitatea oamenilor şi de a-i stimula să înţeleagă nevoile pisicilor şi de a acţiona pentru binele acestora. Organizaţia face acest lucru prin crearea şi schimbul de cunoştinţe, perspective, abilităţi şi cele mai bune practici actuale astfel încât oamenii să fie încrezători în capacitatea lor de a ajuta pisicile şi de a respinge ignoranţa şi concepţiile greşite. Cele trei arii principale de activitate ale organizaţiei sunt: Sfaturi pentru îngrijirea pisicilor; Îngrijirea pisicilor pentru veterinarii profesionişti; Îngrijirea pisicilor fără stăpân.