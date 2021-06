Cele 10 melodii preferate ale Reginei Elisabeta a II-a

Anul viitor va fi Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a și va fi o mare petrecere.Cele 10 melodii preferate ale reginei, probabil vor răsuna la Palatul Buckingham începând cu 2 iunie 2022. De altfel, Familia regală britanică a anunțat deja declararea unui weekend de 4 zile în iunie 2022 pentru a celebra al 70-lea an de domnie al reginei Elisabeta. printre festivități va fi o paradă, petreceri stradale și un concert live, relatează CNN.

Nu este de mirare că pregătirile au început cu așa mult timp înainte. Regina, deja cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, va fi de asemenea primul monarh britanic care va sărbători un Jubileu de Platină, fiind așteptate și alte evenimente oficiale pentru a marca ocazia specială în decursul întregului an viitor.

Jubileul de Platină, marcat printr-un concert live

În 2012, atunci când regina sărbătorit Jubileul de Diamant, a fost organizat un mare concert live, cu invitați de seamă precum Robbie Williams , Elton John, Ed Sheeran și JLS. Britanicii se întreabă de ce surprize vor avea parte în 2022, așa că presa deja vorbește despre posibilele alegeri muzicale ale reginei. Monarhul și-a dezvăluit cele 10 melodii preferate pentru BBC, în 2016. Rudele regale au vorbit despre gusturile muzicale ale Reginei Elisabeta a II-a în documentarul "Regina noastră: 90 de ani muzicali". Vărul reginei, Lady Elizabeth Anson, a spus: „Regina iubește teatrul și musical-urile precum Showboat, Oklahoma! Și Annie Get Your Gun".

"Regina este o dansatoare fantastică. Are un ritm excelent.", a mai dezvăluit acesta.



Cele mai iubite 10 piese ale reginei includ unii artiști decedați, cum ar fi regretatul Dame Vera Lynn, dar există o serie de interpreți care sunt încă în viață și ar putea fi prezenți la concertul live organizat cu ocazia Jubileului de Platină. Unul dintre acestea este Gary Barlow, care pare să aibă un loc special în inima Reginei Elisabeta, deoarece a fost prezent și la concertul din 2012, scrie Kent Live.





Iată cele 10 melodii preferate ale Reginei Elisabeta:





1. Oklahoma! Howard Keel

2. Anything You Can Do (Annie Get Your Gun), Dolores Gray and Bill Johnson

3. Sing, Gary Barlow and the Commonwealth Band feat. the Military Wives

4. Cheek to Cheek. Fred Astaire

5. The White Cliffs Of Dover, Vera Lynn

6. Leaning on a Lamp-post, George Formby

7. Praise, My Soul, The King Of Heaven (hymn)

8. The Lord is My Shepherd (hymn)

9. Lester Lanin Medley

10. Regimental March Milanollo