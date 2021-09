VIDEO - Un leopard și o pisică au ajuns față în față. Cel mai mic a câștigat confruntarea

Un motănel și un leopard, ambii însetați, au nimerit într-o fântână în timp ce căutau apă. A urmat o înfruntare neașteptată, iar cel mai mic a câștigat.

Leopardul a dat să se repeadă la pisoi, dar surpriză, acesta l-a înfruntat curajos. S-a repezit și i-a ținut piept, până când, dezarmat de îndrăzneala motanului, leopardul i-a întors spatele. Imaginile au fost filmate în India și au ajuns virale pe internet. Internauții au distribuit filmarea și au făcut glume. Un oficial al departamentului forestier din India a declarat că animalele au fost salvate luni în siguranță din fântână, cu câteva ore mai târziu, scrie The Indpendent.

#WATCH | Maharashtra: A leopard and a cat come face-to-face after falling down a well in Nashik



"The leopard fell in the well while chasing the cat. It was later rescued and released in its natural habitat," says Pankaj Garg, Deputy Conservator of Forests, West Nashik Division pic.twitter.com/2HAAcEbwjy