O tornadă spectaculoasă a fost filmată în Canada - VIDEO

O tornadă spectaculoasă a fost surprinsă în D’Arcy, provincia Saskatchewa, din Canada. Tornada s-a format pe un câmp din Canada, potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare. Oamenii s-au înghesuit să facă poze și să fotografieze tornada, în ciuda faptului că un astfel de fenomen poate fi extrem de periculos. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, în urma apariției fenomenului.

Incredible tornado in Saskatchewan this evening https://t.co/EvhwT7nORj

Potrivit Environment and Climate Change Canada (ECCC), în total au fost identificate trei tornade în zonă, scrie CTV News.



„Furtunile s-au dezvoltat rapid târziu în cursul zilei ... și au produs foarte repede trei tornade diferite.”, a declarat meteorologul Terri Lang, din cadrul ECC.

„Erau relativ apropiate, una între D'arcy și Fisk, apoi alte două mai aproape de McGee.”, a precizat acesta.

#skstorm Some photos of the tornado 4 miles north of Darcy, SK. June 15, 2021 5:48pm pic.twitter.com/i7Q0iy6hgb